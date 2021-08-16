МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Почта России» расширяет возможности сервиса

«Почта России» расширяет возможности сервиса

Главная / Новости / Общество

«Почта России» расширяет возможности сервиса

С помощью новой услуги получатель может оплатить доставку отправлений самостоятельно.

«Почта России» расширяет возможности сервиса

Ранее сервис был доступен только в мобильных приложениях на операционной системе Android. Теперь же воспользоваться услугой могут и держатели iPhone, а также пользователи официального сайта «Почты России».

Данная услуга в основном популярна в сегменте отправлений между частными лицами - продажа товаров в социальных сетях (44,5% сегмента) и на платформах объявлений (38% сегмента). Также сервис актуален для тех, кто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но по какой-то причине не может оплатить доставку.

Чтобы выбрать нужную опцию, достаточно указать, что за доставку платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платёж. Получатель переходит по ней, регистрируется или авторизуется в мобильном приложении или личном кабинете на сайте pochta.ru, совершает платёж и получает уведомление. Подробная инструкция с иллюстрациями доступна на сайте.

Фото из открытых источников
16 августа в 12:06 600
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также