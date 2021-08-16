«Почта России» расширяет возможности сервиса

Ранее сервис был доступен только в мобильных приложениях на операционной системе Android. Теперь же воспользоваться услугой могут и держатели iPhone, а также пользователи официального сайта «Почты России».

Данная услуга в основном популярна в сегменте отправлений между частными лицами - продажа товаров в социальных сетях (44,5% сегмента) и на платформах объявлений (38% сегмента). Также сервис актуален для тех, кто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но по какой-то причине не может оплатить доставку.

Чтобы выбрать нужную опцию, достаточно указать, что за доставку платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платёж. Получатель переходит по ней, регистрируется или авторизуется в мобильном приложении или личном кабинете на сайте pochta.ru, совершает платёж и получает уведомление. Подробная инструкция с иллюстрациями доступна на сайте.