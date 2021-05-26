Почта России в Красноярском крае расширила список страховых компаний-партнёров по оформлению ОСАГО

Список партнёров в Красноярском крае пополнили ООО «Зетта Страхование» и ООО «Согаз». В отделениях почты по-прежнему доступна возможность оформить полис ОСАГО в нескольких других страховых компаниях, которые стали партнёрами Почты России ранее. Таким образом, у клиентов Почты России в регионе появилось больше возможностей выбора оптимального варианта страхования автогражданской ответственности.

«Отделения почты сегодня — это многопрофильные и многофункциональные офисы, где за один визит можно решить максимальное количество бытовых вопросов: получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить ЖКХ, сделать денежный перевод или приобрести страховку. Оформить полис ОСАГО жители Красноярского края могут в 544 почтовых отделениях. Это особенно актуально для сельских жителей, которым для оформления полиса не нужно тратить время на выезд за пределы своего населённого пункта, достаточно зайти на почту», — рассказывает заместитель директора УФПС Красноярского края по финансовому бизнесу Алексей Мазуров.

Алгоритм оформления полиса прост: оператор почтовой связи заполняет все необходимые данные, в режиме онлайн направляет запрос каждому из шести страховщиков и получает от них в ответ расчёт страховой премии. Клиенту остаётся сделать выбор с учётом представленных цен и других условий страхования. Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы жители региона могут на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Для оформления полиса нужен стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, паспортные данные, данные ТС (марка, модель, регистрационный номер, технические характеристики), водительские права, диагностическая карта для транспортных средств старше четырёх лет и адрес электронной почты. После оформления в отделении почтовой связи вы получите распечатанный полис, а его электронная версия будет направлена вам на e-mail.