«Почта России» запустила бонусную программу по всей стране

Бонусная программа в тестовом режиме была запущена в январе. До июля она работала в макрорегионах Волга и Северный Кавказ. В ней успели принять участие 55 тысяч человек. «Почта России» начислила бонусами более 10 млн рублей, из которых 79% клиенты уже потратили на следующие отправления.

«У нас большое число клиентов, которые регулярно отправляют посылки. Это и обычные отправители, и продавцы, торгующие в социальных сетях, и те, кто продаёт товары через онлайн-сервисы объявлений. Для каждого из них наша бонусная программа - это отличная возможность экономить на доставке посылок. Участниками программы смогут стать все жители России. Также мы добавили возможность начисления бонусов и за доставку международных отправлений. В будущем мы планируем начислять бонусы и за другие услуги, доступные клиентам «Почты России», - отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов «Почты России» Артём Стёпин.

Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок первого класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт клиента в личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. Один бонус равен одному рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.