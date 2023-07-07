Почтальонам края увеличат зарплату

К разговору подключились главы и председатели Советов депутатов более чем 40 муниципальных образований. Поводом для обсуждения стали обращения жителей. О проблемах Управления федеральной почтовой связи края депутатам рассказал руководитель службы Юрий Кочнев.

О проблеме в Красноярске и на севере раасказали депутат от Свердловского округа Илья Зайцев и депутат от Таймырского округа Валерий Вэнго соответственно.

Дискуссия состоялась по поводу зарплаты и штату почтальонов. Директор Управления по краю сообщил, что в зависимости от северных надбавок сумма может составлять от 20 до 35 тысяч рублей. А, по словам представителей нескольких территорий, большинство почтальонов работают на неполную ставку: от 0,8 до 0,1.

Представители Балахтинского, Сухобузимского, Новоселовского, Енисейского и других районов края тоже рассказали о ряде проблем.

В процессе разговора депутаты пришли к выводу, что, возможно, один из путей решения проблемы — выделить государственные почтовые услуги в отдельный вид гособязательств.

Подвела итог дискуссии зампредседателя комитета Галина Ампилогова. Она обратила внимание, что почтовых работников не готовит ни одно образовательное учреждение. Также она сказала, что по оптимизации работы почты в комитете подготовят к осенней сессии конкретные предложения.