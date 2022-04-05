Почти на 30% увеличивается фонд оплаты труда медперсонала учреждений здравоохранения в Норильске

Помимо увеличения зарплаты норильским медикам предусмотрены и другие меры. Так, более 10 млн рублей будет выделено на открытие в Норильском и Дудинском детских домах групп для детей до трёх лет включительно. Сейчас они проживают в больнице.

На создание центра «Авангард» на базе Норильского техникума промышленных технологий выделено 24 млн рублей. Здесь будут проводиться учебные сборы по основам безопасности жизнедеятельности для учеников 10-х классов.

В рамках госпрограммы «Развитие культуры» более 27 млн рублей предусмотрено на организацию и проведение гастролей ведущих творческих коллективов краевой филармонии и театров края в Норильске, а также 25,5 млн рублей на капитальный ремонт кровли Таймырского краеведческого музея.

Министр финансов края Владимир Бахарь сообщил, что с учетом корректировки параметры краевого бюджета на 2022 год выглядят следующим образом: доходы — 310,5 миллиарда рублей, расходы увеличены на 27 миллиардов, в том числе 24 миллиарда рублей за счет собственных средств, и составят около 357 миллиардов.

Проект корректировки бюджета поддержан депутатами в первом чтении.