Почти половина россиян поддержали идею объявить 31 декабря выходным

Напомним, что Министерство труда РФ подготовило проект, в рамках которого 31 декабря 2021 года станет выходным днём. В связи с этим ВЦИОМ организовал опрос, в котором россияне могли выразить своё мнение по этому поводу.

Исходя из результатов, 48% респондентов положительно отреагировали на предложение Министерства труда. 14% опрошенных отрицательно отреагировали, а 36% воздержались от ответа. 46% заявили, что впервые слышат о данной инициативе.

С полными результатами опроса можно ознакомиться на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По предварительному производственному календарю, который подготовило Министерство труда РФ, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Так как в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, Минтруда РФ предложили 2 и 3 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.