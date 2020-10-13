Почти половина россиян поддержали идею объявить 31 декабря выходным
Почти половина россиян поддержали идею объявить 31 декабря выходным
Данные выводы можно сделать исходя из результатов голосования на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Напомним, что Министерство труда РФ подготовило проект, в рамках которого 31 декабря 2021 года станет выходным днём. В связи с этим ВЦИОМ организовал опрос, в котором россияне могли выразить своё мнение по этому поводу.
Исходя из результатов, 48% респондентов положительно отреагировали на предложение Министерства труда. 14% опрошенных отрицательно отреагировали, а 36% воздержались от ответа. 46% заявили, что впервые слышат о данной инициативе.
С полными результатами опроса можно ознакомиться на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По предварительному производственному календарю, который подготовило Министерство труда РФ, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Так как в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, Минтруда РФ предложили 2 и 3 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.