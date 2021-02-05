Почти половина россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

48% россиян готовы работать четыре дня в неделю. Такие цифры приводит сервис по поиску работы Superjob, опираясь на данные, полученные в ходе проведённого им опроса. Его результаты показали, что такой режим работы уже внедрили 4% предприятий, ещё 13% допускают это нововведение.

Каждая сотая компания в стране временно ввела сокращённую рабочую неделю, но позже вернулась к пятидневному формату. В 13% компаний обсудили сокращение количества рабочих дней, из них 4% посчитали его допустимым, 9% высказались против.

Также выяснилось, что 70% россиян, работающих по пять дней, уверены, что успеют выполнить требуемый объём работы за четыре дня.

В опросе приняли участие 300 работодателей и 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что пандемия коронавируса «оживила» идею о четырёхдневной рабочей неделе. Он уверен, что власти ещё вернутся к этой теме.

Глава комитета Госдумы по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что переход к такому формату должен быть эволюционным, без спешки и давления сверху. «Постепенное сокращение рабочей недели не коснется всех отраслей экономики. Только отдельных сфер и категорий сотрудников», — отметил он.