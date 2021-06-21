МАУ ИЦ «Норильские новости»

Почти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеря

Почти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеря

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Почти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеря

Депутат Заксобрания Красноярского края Людмила Магомедова, заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева и начальник управления образования Андрей Колин посетили сегодня два лагеря в Талнахе.

Почти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеряПочти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеряПочти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеряПочти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеряПочти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеряПочти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеряПочти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеряПочти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеряПочти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеря

Людмила Магомедова поделилась своими впечатлениями:

- В прошлом году мы были вынуждены пропустить оздоровительную кампанию, однако в этом она возобновилась, причем как пришкольная, так и выездная. Мы решили проверить, как организованы пришкольные лагеря, чем заняты ребятишки, насколько обеспечено питание. Кстати, в отличие от других территорий Красноярского края в Норильске нам удалось организовать трёхразовое. Порадовало, что везде чистота и порядок. Мы осмотрели и детские спальни, и игровые комнаты, посетили столовую, побеседовали с медработниками, пообщались с охраной. И, конечно же, очень понравилось, что у ребят насыщенная программа: тут и настольные игры, и спортзал, и прогулки по городу, и походы в библиотеки. Воспитатели радушные и внимательные. А самое главное, сами ребята довольны. Некоторые из них позже поедут в выездные лагеря, что тоже очень хорошо, ведь живя на Крайнем Севере, необходимо хотя бы раз в два года менять климат на более благоприятный. Я очень довольна работой наших пришкольных лагерей, родители могут быть спокойны за своих детей, здесь они в надёжных руках.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
21 июня в 18:00 3550
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