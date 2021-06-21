Почти тысяча юных норильчан посещают пришкольные лагеря

Людмила Магомедова поделилась своими впечатлениями:

- В прошлом году мы были вынуждены пропустить оздоровительную кампанию, однако в этом она возобновилась, причем как пришкольная, так и выездная. Мы решили проверить, как организованы пришкольные лагеря, чем заняты ребятишки, насколько обеспечено питание. Кстати, в отличие от других территорий Красноярского края в Норильске нам удалось организовать трёхразовое. Порадовало, что везде чистота и порядок. Мы осмотрели и детские спальни, и игровые комнаты, посетили столовую, побеседовали с медработниками, пообщались с охраной. И, конечно же, очень понравилось, что у ребят насыщенная программа: тут и настольные игры, и спортзал, и прогулки по городу, и походы в библиотеки. Воспитатели радушные и внимательные. А самое главное, сами ребята довольны. Некоторые из них позже поедут в выездные лагеря, что тоже очень хорошо, ведь живя на Крайнем Севере, необходимо хотя бы раз в два года менять климат на более благоприятный. Я очень довольна работой наших пришкольных лагерей, родители могут быть спокойны за своих детей, здесь они в надёжных руках.