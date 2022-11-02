Почтовые отделения Красноярского края изменят график работы в связи с Днем народного единства

3 ноября, в четверг, почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше.

День народного единства, 4 ноября, станет выходным для всех почтовых отделений.

5 ноября отделения Почты России будут принимать клиентов в обычном режиме.

График работы некоторых городских и сельских отделений может отличаться. Найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении Почты и на сайте pochta.ru.