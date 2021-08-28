Под одной кровлей

Семейный подряд

Всего в шахте и на карьере занято свыше 700 человек. За последние четыре года, после перехода из Заполярного филиала в ООО «Медвежий ручей», на работу было принято больше 200 новых сотрудников: кто–то уходил на пенсию, приходили молодые специалисты. Ведь коллектив — это живой организм.

В своё время школу «Заполярного» прошли многие известные норильчане. Например, Пётр Жмурко, начинавший на руднике крепильщиком. Бывший заключенный Норильлага, как только появилась возможность, получил высшее образование и со временем стал начальником рудника. Перед уходом в Министерство цветной металлургии на должность заместителя министра, Жмурко возглавлял всё горное хозяйство Норильского комбината. В 1982–м он стал 11–м почётным гражданином Норильска.

Интересно, что рудник «Заполярный» давно завоевал славу «семейного» предприятия. Конечно, трудовые династии есть на каждом переделе компании, но тут это особенно заметно. Руководство Общества «Медвежий ручей», куда сегодня входит предприятие, не скрывает: принцип семейственности здесь ценился прежде и ценится сейчас.

– Если кто–то из работников просит трудоустроить сына, дочь, жену, мы стараемся сделать всё, чтобы человек был принят. Причина тому проста: уверенность в том, что такие новички не подведут — прежде всего своих родителей, фамилию. И эта уверенность подтверждается на практике, — не скрывает Павел Изосимов, первый заместитель генерального директора — операционный директор ООО «Медвежий ручей».

Список трудовых династий рудника велик. В их числе, например братья Сабашковы с семьями.

Виталий, горнорабочий очистного забоя, профессионал своего дела. Его супруга работает в ламповой, первоначально трудилась в подземных условиях. Брат Виталия, Олег, долго работал машинистом электровоза, сегодня перешёл на «наземную» работу, его супруга — раздатчица взрывчатых материалов. А их сын Богдан — машинист ПДМ, парня начальство хвалит.

Ещё одна династия — Крестниковы. Глава семейства проработал на руднике около 40 лет, сейчас здесь продолжает работать во славу фамилии его дочь Галина – оператор поста централизации подземного участка ВШТ. Того самого, которому отец отдал 20 лет. Вторая дочь Анатолия Крестникова, Елена, трудится на участке буровзрывных работ комплектовщиком по СИЗ.

– Я знаю немало горняков, но на моей памяти только один отработал на руднике полсотни лет — Панфилий Иванович Оныщук. Он начинал с азов, а завершал свою работу в ламповой — под землю спускаться здоровье уже не позволяло. Помню, когда в 2005 году у предприятия был юбилей, приехали ветераны, в том числе бывший директор рудника Ростислав Михайлович Крестников — он руководил им с 1962 по 1965 год. Они с Панфилием Ивановичем вместе работали. Надо было видеть этот трогательный момент, когда один отдавал фонарь, как символ многолетней службы, а другой принимал! Они обнялись и даже заплакали — ведь сколько лет вместе трудились! К сожалению, Панфилия Оныщука уже более десяти лет нет с нами, зато у нас 18 лет работает его внук Роман Терешонок, сейчас он машинист ПДМ, — делится Павел Изосимов.

Крепкие связи

Рудник «Заполярный» по праву гордится многими опытными сотрудниками. Это Валерий Демидюк, ветеран труда; Борис Давыдов, машинист погрузочно–доставочной машины, и многие другие. Около 40 человек имеют более чем 30–летний стаж работы на «Заполярном». А одна сотрудница — Любовь Ивановна Короткова — проработала на предприятии 42 года, сначала бухгалтером, в последние годы — распределителем работ.

Отмечая тех, кто сумел пройти столь серьёзный путь на «Заполярном», Павел Изосимов сыплет фамилиями — так велико их число:

– Валерий Павлович Демидюк — настоящий ас, машинист ПДМ, отдал руднику 28 лет. В этом году подумывает уезжать. Это тот случай, когда теряешь отличного работника, но это «хорошая текучка» — радуешься, что человек поедет на материк встречать пенсию, подарив заполярному городу свои силы и умения, научив других своей профессии. У нас много прекрасных работников, посвятивших годы нашему предприятию, прошедших с ним огромный путь от ручного труда до автоматизации. Некоторые в строю и сегодня. Например, Вячеслав Потников; Андрей Шилов; Иван Иванович Богута, у нас же уже шесть лет работает и его сын; Владимир Ческидов — бывший начальник участка, сейчас на пенсии, но на «Заполярном» трудятся его сын и дочь. С теплом все вспоминают супругов Терешун — Олега и Елену. Кстати, Олег сейчас вернулся и продолжает работать, прежде на предприятии трудился и их старший сын, теперь работает младший.

На протяжении 30 лет одна запись в трудовой — «Рудник «Заполярный» — была и у его нынешнего директора, Вадима Макарова. Начинал он на «Заполярном» электрослесарем, по окончании среднетехнического факультета Норильского вечернего индустриального института (НВИИ):

– Когда я шёл учиться, в НВИИ было две профессии: строитель и горняк. Поскольку я местный, то мог себе представить, что такое работать на улице. Так что решил податься в шахту — тут теплее. О выборе пожалеть не пришлось ни разу, — улыбается он. — Сейчас наш коллектив обновляется. Последние года четыре меня тут не было — уезжал на пенсию, а потом в силу обстоятельств вернулся и увидел много незнакомых лиц. А раньше знал всех!

Вадим Макаров вспоминает, как, будучи молодым работником, не раз слышал от старших: «Молодёжь ничего не знает!» и со смехом добавляет:

– Теперь я сам так брюзжу. На самом деле просто поменялась расстановка сил, сейчас мы — опытные «старики», а так ребята в целом устраиваются неплохие.

Хороший старт

И всё же время идёт, опытные работники уезжают, оставляя места своим молодым преемникам. На рудник приходят выпускники всех горных институтов страны, в том числе родного НГИИ. Руководство общества «Медвежий ручей» не скрывает — на многих новичков делается серьёзная ставка.

– Рудник демонстрирует высокие качественные показатели, работает стабильно. Это, в том числе заслуга молодёжи. Юность во все времена одинаковая — немало толковых ребят, им просто не хватает опыта. Нам с высоты прожитых лет кажется: мы были лучше и подготовленнее, но это не так. Я многих новобранцев по праву могу похвалить, — говорит операционный директор Общества.

Вот, Иван Бурков. В 34 года уже и. о. заместителя директора рудника «Заполярный» по управлению промышленными активами. В Норильске он 11 лет — устроился по программе «Профессиональный старт», окончив Иркутский госуниверситет. Сюда приезжал в 2010–м на производственную практику и получил предложение заключить контракт на три года. А потом сам не заметил как остался:

– Думаю, быстрый старт был связан и с моими стараниями, и с тем, что люди уезжают, места освобождаются. Сегодня я и те, кто пришёл со мной, занимают должности линейных руководителей, главспецов. Но нам не хватает специалистов, цена горного инженера очень высока. А хорошего — и подавно.

Свято следует поговорке «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом» заместитель главного инженера по вентиляции Ефим Стрелочных. В Норильск он попал просто: в 2012–м отправил резюме в Заполярный филиал, и вскоре выпускника Читинского горного института пригласили на Север.

– Я изначально ехал сюда с настроем на работу. Мне нравится строить карьеру, по–моему, это вообще правильно: мужчина должен расти, многого добиваться. Плюс новые места — это новые задачи, которые делают работу интереснее, — уверен он. — Так что амбиции у меня есть, мотивацию даёт карьерный рост, знаний с каждым годом становится больше. Я не загадываю, сколько проживу в Норильске, но хочу, чтобы этот период был насыщенным и обоюдно полезным — и мне, и руднику.