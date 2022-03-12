Под присмотром

Опасные преступники будут сидеть в тюрьме, а для тех, кто оступился впервые и способен исправиться, ввели более гуманное наказание — ограничение свободы.

Ограничение свободы назначается по приговору суда и включает ряд запретов: не выезжать из города, не выходить из дома ночью, не посещать определенные места на территории, а также массовые городские мероприятия и не участвовать в них.

Это уголовное наказание назначается на срок от двух месяцев до четырёх лет в качестве основного вида наказания, а также на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного наказания к лишению свободы.

Основное отличие ограничения свободы от условного срока заключается в невозможности осуждённым покинуть постоянное место жительства и выехать за установленные границы. При условном сроке есть возможность письменно уведомить инспекцию о намерении выехать из города. Исключением является отпуск в качестве поощрения за образцовое поведение и отсутствие нарушений. Смена места работы при ограничении свободы также согласовывается с инспекцией.

В нашем городе контроль и надзор за осуждёнными за уголовные преступления ведут сотрудники Норильского межмуниципального филиала уголовно–исполнительной инспекции ГУФСИН России по Красноярскому краю. Они следят за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, таких как: обязательные и исправительные работы; отсрочка исполнения приговора для осуждённых беременных женщин; для граждан, имеющих детей до 14–летнего возраста и являющихся единственным родителем, а также для признанных больными наркоманией и алкоголизмом и желающих пройти курс лечения; запрещение права заниматься определенной деятельностью или занимать определённые должности, условное осуждение. Поднадзорными уголовно–исполнительной инспекции являются и граждане, по решению суда ограниченные в свободе.

Как нам рассказала старший инспектор Норильского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно–исполнительная инспекция (УИИ) ГУФСИН России по Красноярскому краю» Евгения Шелепова, сейчас у них на учёте состоят 59 осуждённых (53 — в Центральном районе, 6 — в Талнахе), получивших такое наказание.

Для более эффективного надзора за ними используют электронные устройства слежения: электронные браслеты (ЭБ) и мобильные либо стационарные контрольные устройства (МКУ, СКУ).

С таким оборудованием можно отследить любое передвижение осуждённого. Он хоть и на свободе находится, но сотрудники инспекции наблюдают за ним круглосуточно. Это даёт возможность в любой период времени установить: нарушает осужденный ограничения, установленные для него судом или нет. Электронный браслет закрепляется на щиколотку осуждённому, при незаконном снятии устройства сигнал поступает на компьютер к инспектору. Браслет водонепроницаемый, поэтому с ним можно принимать душ или ванну, работать. Под одеждой он незаметен. К слову, впервые ЭБ был применен в Норильске в ноябре 2011 года. С помощью стационарного контролирующего устройства, напоминающего домашний телефон, за носителем браслета ведётся наблюдение дома. А мобильное контролирующее устройство, похожее на сотовый телефон, позволяет отслеживать передвижение человека по городу. Инспектор на мониторе компьютера видит перемещения осуждённого. МКУ также может использоваться в качестве средства связи инспектора с осуждённым.

Мобильное и стационарное контролирующие устройства оборудованы кнопкой подачи сигнала SOS, при нажатии которой произойдёт соединение с дежурными службами.

Электронный браслет нельзя самостоятельно снять или перепрограммировать: в случае таких попыток на пульт сразу поступит сигнал. Если осуждённый зайдёт на запретную для него территорию, соответствующий сигнал получит инспектор.

За нарушения осуждённым порядка и условий отбывания наказания уголовно–исполнительная инспекция применяет к нему меру взыскания в виде предупреждения, после повторного нарушения следует предостержение. В случае дальнейшего неисполнения ограничений, установленных судом, нарушений порядка и условий отбывания наказания, инспекция направляет в суд представление о замене неотбытого срока наказанием в виде лишения свободы. Если осуждённый, так сказать исчез из поля зрения, и местонахождение его неизвестно, он объявляется в розыск и задерживается.

Ограничение свободы без пребывания за решёткой может стать шансом для тех, кто раньше не нарушал закон, способен осознать свои ошибки и не повторять их.