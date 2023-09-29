Подари кофе солдату

– К нам обратились активные предприниматели. Они пожелали остаться неизвестными, так как их задача не пиар, а простая человеческая помощь. Идея заключается в том, что, выпивая по утрам стакан кофе, второй вы дарите норильским военнослужащим и добровольцам, находящимся в зоне СВО», — рассказала председатель благотворительного фонда «Территория добра» Светлана Зенина.

Был снят душевный ролик, который запустили в социальных сетях. Его также планируется транслировать на местном телеканале, в автобусах и на информационном табло города. Отсканировав QR-код, вы жертвуете сумму, равную стоимости чашечки кофе, в пользу бойцов СВО. Деньги передаются на специальный счёт, по желанию сумму можно увеличить.

Как рассказали в норильском отделении «Боевого братства», являющегося партнёром акции, в муниципальных бюджетных учреждениях будут развешаны плакаты с этой информацией. На них также доступен для считывания QR-код.

Чтобы принять участие в акции, можно воспользоваться страницей «Боевого братства» vk.com/bbratstvo_norilsk и сайтом фонда «Территория добра» t-dobra.ru/.

– Акция началась недавно, но уже собрали порядка 90 тысяч рублей. Предлагаем всем активно включиться. Собранные деньги пойдут на нужды наших ребят, — добавил председатель норильского отделения «Боевое братство» Валерий Шабурин.