Подарки под пальмой

Куда податься?

Помните те прекрасные времена, когда главной проблемой для путешественника был выбор точки на глобусе? Никто не думал о ковидных запретах, вакцинах и геополитике. Как же далеко в прошлом эта простая и прекрасная жизнь. Теперь подобрать достойное направление для отдыха в разы сложнее. Нужно учитывать множество факторов и совершенно нестабильную ситуацию с визами и ограничениями для россиян, в особенности при поездке в Европу.

Куда податься этой зимой? Если задать подобный запрос в интернет–поисковике, то глаз начинает слегка подёргиваться от всплывающих заголовков: «Незабываемая поездка в Суздаль», «Романтический отдых в Казани», «Волшебная новогодняя ночь в Иванове». Я не против отдыха в России, но не до такой же степени! И уж тем более не на Новый год. Солнце море и пляжи — вот о чём мечтает большинство норильчан, когда за окном уже выпал снег.

Как ни странно, именно курортные направления, где и в новогодние праздники можно ходить в одном купальнике и потягивать коктейль, развалившись на шезлонге, для нас доступны и просты в плане логистики и оформления виз. Однако стоимость такого отдыха — разговор отдельный.

Деревня Паттаевка

Именно так уже давно окрестили россияне центр разгульной жизни всего Таиланда — Паттайю. Если в прошлом году даже туроператоры настоятельно рекомендовали не связываться с этим направлением из–за массы ковидных ограничений и кипы необходимых документов, то в этом двери вновь открыты нараспашку. В первую очередь отменены необходимые ранее ПЦР–тесты, канул в лету и обязательный карантин по приезде. Мало того, с 1 октября для россиян увеличен срок безвизового режима с 30 до 45 дней. Раньше зачастую приходилось в разгар отпуска совершать вояж в Камбоджу, чтобы «обнулить» визу. Перестал быть обязательным и дорогостоящий атрибут поездки в виде минимальной медицинской страховки на 10 тысяч долларов. В общем, старый добрый Таиланд, каким мы помним его по нулевым, возвращается. Вишенкой на торте хороших новостей можно считать объявление о том, что в ближайшие дни планируется наладить прямое сообщение в Тай из России: последние несколько лет добираться туда нашему туристу приходилось через третьи страны.

Зачем ехать в Таиланд под Новый год? Такого вопроса не возникает у тех, кто бывал там хоть раз зимой. Температура под тридцать, в море — 26 градусов, вполне приемлемые цены на еду и алкоголь. Довольно широкий спектр развлечений: от шумных баров в той же Паттайе до тихого богемного отдыха на курортных островах. Не говоря уже о вылазках в столицу или глубь материка с их храмами, культурой и аутентичным бытом. Если хотите сэкономить на поездке, то самым правильным вариантом будет уже сейчас бронировать отель и заказывать билеты, ну или обратиться к туроператору. Дело в том, что цены на жильё и перелёты под новогодние каникулы резко вырастут. Накрутка может составлять от 50% до 100%. В целом же отдых в Тае на двоих на 10 дней обойдётся примерно в 200 тысяч рублей без учёта дороги Норильск–Москва и обратно.

Вьетнам

Вьетнам, в отличие от Таиланда, не особо популярен у российского туриста. А между тем – зря. Очень яркая и экзотическая страна, особенно если вы решите провести часть отпуска не на побережье, а в глубине материка. Удивителен Хошимин, более известный россиянам по американским фильмам как Сайгон. Поездка туда позволит добавить к тёплому морю и пляжам массу впечатлений: от путешествия по местным рекам с плавучими рынками до вояжа в «Железный треугольник» — места бывшего театра военных действий во времена Вьетнамской войны, где ещё сохранились знаменитые партизанские туннели Кути. А желающие за отдельную плату могут пострелять из чего угодно: от М–16 до танка. Цены на проживание и питание в этой стране вполне приемлемые, но дорогая логистика существенно увеличивает стоимость самого тура. За десять ночей вдвоём на Новый год в этой стране придётся отдать не мене 250 тысяч рублей. Ещё один существенный минус новогоднего Вьетнама — погода. Выбирать локацию туристу стоит осмотрительно. На юге страны, где расположено большинство курортов, с середины октября до конца декабря на побережье обрушиваются тайфуны. А в центральных регионах с августа по январь длится сезон дождей.

Мальдивы

Где ещё зимой тепло, и вкусно кормят? Конечно же, на излюбленном курорте всех богачей — Мальдивах. Те же +30 в новогоднюю ночь и чистое лазурное море. Отдельные бунгало прямо на пляжной линии, тишина, покой и ещё сотни необитаемых островов, на которые можно забронировать лодку, чтобы провести там день, а то и несколько суток. Поездка также не потребует ПЦР–теста или визы, только загранпаспорт. Ложка дёгтя — астрономическая цена на проживание и питание. Впрочем, если кошелёк позволяет, то это идеальный вариант встретить Новый год под пальмой вдали от шума и суеты.

ЮАР

Да, Южная Африка, а именно Кейптаун. Я бы поставил этот вариант вторым после Таиланда по соотношению цена–качество. Привлекает эта страна отсутствием пандемийных ограничений и безвизовым въездом для россиян аж на 90 дней. Есть вариант лететь дикарём, что выходит дешевле, чем турпутёвка. Есть неплохие варианты с перелётом из Москвы, пусть и с пересадкой. Сезон под Новый год можно считать высоким. Погода располагает, и это сопровождается вполне достойным уровнем сервиса и досуга. Но самое главное — греет душу цена поездки, а то большинство норильчан возвращаются с тех же Мальдив в одних плавках — остальное приходится продать. В преддверии Нового года билеты туда–обратно на человека обойдутся примерно в 75 тысяч рублей. Но можно найти и дешевле на 10–20 тысяч в зависимости от стыковки и продолжительности полёта. Цены на средний отель в районе 5 тысяч рублей за сутки с человека, а главное — забронировать и оплатить номер можно самостоятельно из России, не прибегая к сторонней помощи. Эти особенности позволяют самостоятельно сконструировать будущий отдых по приемлемой цене и на довольно продолжительный срок.

Гоа

Многие не рассматривают Индию, наслушавшись историй о жуткой антисанитарии, но как человек, побывавший и очень хорошо отдохнувший на Гоа, могу со знанием дела заявить — это далеко не так. И в курортных районах можно встретить пресловутые горы мусора, пасущихся там скелетообразных коров, но общественные пляжи достаточно чистые, не говоря уже об отдельных зонах, где за комфортом отдыхающих следят особо тщательно. В первую очередь Гоа привлекает демократичной ценой и возможностью прямого перелёта. Интересен вариант бюджетному туристу–дикарю, так как здесь нет проблем снять жильё. Из недостатков — необходимость оформления визы заранее. Сделать это на месте можно, если вы путешествуете в составе группы из четырёх человек и у вас на руках все документы по логистике, отелям и обратным билетам. Для оформления визы до вылета есть два способа — в посольстве (но это не наш метод) и дистанционно через интернет. Если же вы едете по путёвке через туроператора, то все хлопоты по данному вопросу возьмёт на себя фирма. В среднем цена билета на одного в обе стороны из Москвы составляет 35–40 тысяч рублей, но под Новый год ощутимо дороже — 50–60 тысяч. Вполне приличный отель легко можно найти за 4 тысячи в сутки, более высокой категории обойдётся в 5–6 тысяч за ночь. Съём гестов и квартир будет стоить вообще сущие копейки. Если умеете водить, то, как и в Таиланде, на Гоа можно взять напрокат мотобайк и колесить по всему побережью. Ещё один любопытный момент: курс рубля и рупии по отношению к доллару примерно одинаков, это позволяет легко ориентироваться в местных ценах.

Средства у нас есть

Собираясь на отдых за границу, не забывайте о том, что кредитки россиян на данный момент заблокированы практически везде. Очень важно заранее обменять рубли на доллары, чтобы расплачиваться ими или менять на местную валюту. Брать средства лучше с запасом и внимательно следить за расходами.

Большинство россиян стараются сэкономить на медицинской страховке, но на заграничных курортах медицина «золотая», так что лучше не пренебрегать приобретением полиса хотя бы с минимальным объёмом медицинской помощи. Также учитывайте наличие проблем со здоровьем.

Что касается сроков, то дешевле всего покупать новогодние туры с вылетом до 24–26 декабря. Путевки после 27 декабря — значительно дороже.