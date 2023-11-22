МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подать обращение в Госавтоинспекцию можно как в письменном, так и в электронном виде

Подать обращение в Госавтоинспекцию можно как в письменном, так и в электронном виде

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Подать обращение в Госавтоинспекцию можно как в письменном, так и в электронном виде

Подать обращение в Госавтоинспекцию можно как в письменном, так и в электронном виде

Госавтоинспекторы информируют: согласно действующему законодательству срок рассмотрения обращений составляет до 30 суток.

Вместе с тем для удобства горожан, желающих получить необходимую им информацию, не требующую проведения дополнительных проверок, отделом ГИБДД были определены часы приёма граждан.

Информация о времени приёма граждан размещена на информационных стендах Отдела МВД России по г. Норильску, отдела Госавтоинспекции и на официальном сайте.

Фото Ирина Яринская
22 ноября в 16:14 390
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