Подать обращение в Госавтоинспекцию можно как в письменном, так и в электронном виде

Госавтоинспекторы информируют: согласно действующему законодательству срок рассмотрения обращений составляет до 30 суток.

Вместе с тем для удобства горожан, желающих получить необходимую им информацию, не требующую проведения дополнительных проверок, отделом ГИБДД были определены часы приёма граждан.

Информация о времени приёма граждан размещена на информационных стендах Отдела МВД России по г. Норильску, отдела Госавтоинспекции и на официальном сайте.