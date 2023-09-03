Поддай газу!

Газовое топливо — это неотъемлемая часть жизни каждого норильчанина. Да, у нас в квартирах нет газовых плит. Но всё производство, а главное, все три ТЭЦ города, работают на голубом топливе. И с сентября его потребление возрастёт кратно — в городе дадут отопление.

Газ — невосполняемый природный ресурс. При разработке и использовании любого месторождения газодобывающие компании сталкиваются с одной и той же проблемой: сначала месторождение полное и газ легко выходит, но в какой–то момент подача его сокращается. При этом разведанные объёмы в разы превышают уже полученные, а газ больше в трубы поступать не хочет. Всё дело в том, что при эксплуатации газовой залежи происходит непрерывное снижение давления газа в промысловом газопроводе. Наступает этап, когда давление на выходе из установок подготовки газа становится недостаточным для его подачи потребителю. Тогда источник энергии и тепла приходится «дожимать».

Здесь на помощь приходит дожимная компрессорная станция (ДКС). Это комплекс сооружений и оборудования, необходимый для добычи из месторождения низконапорного газа и последующей подачи его в магистральный газопровод с достаточным для транспортировки давлением. Строительство ДКС приносит не только экономическую выгоду, но и главное — обеспечивает рациональное использование природных ресурсов.

Технический момент

Проект «Норильсктрансгаза» как раз и направлен на рациональное использование разведанных запасов голубого топлива из действующего месторождения, повышение суточной добычи и дальнейшее развитие отрасли. Проект входит в «Стратегию развития предприятий ТЭК», утверждённую в 2022 году, а также в ТОП–50 инвестиционных проектов «Норникеля».

— Станция сегодня находится на завершающем этапе. Все строительно–монтажные работы уже выполнены. Сейчас ведётся пусконаладка смонтированного оборудования. Также выполняются работы по благоустройству территории, нанесению антикоррозийного покрытия на смонтированные металлоконструкции и подготовке к проведению испытаний «под газом». Первый запуск планируется через два месяца. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году. Запасов, которые будут извлекаться при помощи станции, хватит НПР на 5–8 лет, в зависимости от объёмов потребления. Станция рассчитана на эксплуатацию минимум в течение 30 лет. Если потребуется, её можно модернизировать, — пояснил руководитель проектного офиса № 2 «Норильсктрансгаза» Рустам Билалов.

На площадке имеется полный комплекс необходимых объектов основного технологического процесса: газоперерабатывающих агрегатов, входных сепараторов очистки газа, аппаратов воздушного охлаждения газа и масла в системе. Всё это обвязано бесконечными технологическими трубопроводами.

Сердце станции — компрессор отечественного производства. Предусмотрены два перекачивающих агрегата. Максимальная суточная производительность — 4,6 миллиона кубических метров газа. Один агрегат работает, второй находится в резерве. Нагнетатель — он же компрессор — работает и в летнем, и в зимнем режиме. В летнем, когда не нужна большая производительность, он выдаёт давление до 16 кг/см2. Зимой потребность кратно возрастает, и система переходит на вторую ступень работы нагнетателя с большим давлением подачи газа — до 40 кг/см2. Всё работает по принципу водяного насоса. Приводом компрессора служит модернизированный газотурбинный авиационный двигатель НК–16СТД (16 — это мощность агрегата, измеряемая в мегаваттах). Похожий двигатель использовался в самолётах ТУ–134 и ИЛ–62. Двигатель и компрессор соединяются через вал. Так как обороты нужно регулировать (понижать или повышать, в зависимости от потребности), используется ещё и мультипликатор. Данное устройство можно сравнить с автомобильной коробкой передач и редуктором.

От идеи до...

Объект расположен более чем в 300 км от ближайшего промышленного центра — вокруг лишь бескрайняя тундра. Масштабы станции внушительны: она занимает площадь более 12 тыс. м2. Если сложить вместе все трубы разных диаметров, всю кабельную продукцию, эстакады, то можно проложить линию от Северо– Соленинского ГКМ до посёлка Тухард или до посёлка Тазовский в ЯНАО. Выбор места установки станции обусловлен максимальной близостью к месторождению. Строительство выполнено с учётом всех норм и требований проектирования, специфики территории и сохранения безопасного расстояния от точки водозабора питьевой воды.

Решение о необходимости строительства впервые было принято в 2011 году. Далее последовала разработка технико– экономического обоснования необходимости строительства ДКС. Приёмка рабочей документации с получением положительного заключения «Главгосэкспертизы России» прошла в декабре 2018 года. Финансирование получили во втором квартале 2019 года — порядка 6 млрд рублей. С этого момента «Норильсктрансгаз» начал выбирать подрядчика, доставлять оборудование и материалы. Полноценное строительство началось в 2020 году. Строительной компании предстояло возвести объект на открытой площадке, установить не одну тысячу тонн основного технологического и вспомогательного оборудования, пробурить и погрузить около пяти тысяч свай, смонтировать металлические ростверки и конструкции эстакад. По ним проложили десятки километров кабелей и трубопроводов, возвели более 20 сооружений. На территории станции также расположены объекты жизнеобеспечения: котельная, трансформаторная подстанция, система пожаротушения, склад для инвентаря производственного процесса и склад горюче–смазочных материалов. Все конструкции подняты над землёй на полтора метра.

Объект будут обслуживать 46 сотрудников, в две вахты по 23 человека. С учётом того, что комплекс после ввода в эксплуатацию будет передан «Норильскгазпрому», туда же и принят весь штат ДКС. Первым сотрудником стал начальник станции Радик Хисматуллин. У него за плечами более 10 лет работы на аналогичных объектах в Ямало–Ненецком автономном округе. Не вдаваясь в подробности, он отметил, что «здесь проект нестандартный, применены интересные подходы к строительству».

Для обслуживающего персонала построен жилой комплекс с медпунктом, рассчитанный на 100 человек. Новое жильё возводилось с целью улучшить бытовые условия для людей, которые трудятся на месторождении, благодаря чему стало комфортным для жизни в суровых климатических условиях.