Поддержка неработающих женщин при рождении ребенка в Красноярском крае

Сумма выплаты зависит от места, где проживает семья. В Норильске она равна 32 407, 40 руб., в Красноярске – 21 604, 50 руб. Если в семье рождается более одного ребёнка, тогда пособие положено на каждого ребёнка.

- По российскому законодательству, при рождении ребенка одному из родителей либо лицу его заменяющему, выплачивается единовременное пособие. Работающим гражданам оно оформляется работодателем через Фонд социального страхования, а неработающим выплата назначается в отделениях соцзащиты, - напомнила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Социальная поддержка выплачивается в рамках нацпроекта «Демография». За девять месяцев текущего года общая сумма перечислений составила около 102 миллионов рублей.

Напомним, что воспользоваться соцподдержкой можно в течение полугода после рождения ребёнка. Сделать это можно дистанционно, через портал «Госуслуги» либо лично в ближайшем отделении МФЦ.