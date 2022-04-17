Поддержка с земли

Мероприятие было организовано в рамках работы местного отделения РГО по патриотическому воспитанию молодёжи. Его цель — знакомство школьников с военно–космическими войсками. В экскурсии приняли участие двадцать школьников из двух учебных заведений — гимназии № 4 и школы № 41. Это первое выездное мероприятие комитета по работе с молодёжью.

«На экскурсию записались в основном ученики, которые уже посещают кружки по патриотическому воспитанию, в том числе юнармейцы. Эти дети интересуются историей родной страны. Ещё хочется сказать, что мы собираем команду ребятишек, которые в перспективе смогут войти в молодёжный клуб норильского РГО. Мы надеемся, что он откроется в следующем году, и те ребята, которые пришли сегодня на мероприятие, станут его первыми членами», — поделилась планами руководитель Норильского отделения РГО Анастасия Король.

Сейчас общество начинает активную деятельность на территории города и Таймыра — формируется актив отделения, создаются несколько разнонаправленных комитетов, каждый из которых будет в той или иной мере работать с детьми и молодёжью. Уже в конце апреля будет проведена олимпиада для 7–11–х классов, приуроченная к юбилею обороны Диксона. Шестеро победителей, помимо памятных подарков и дипломов, получат возможность принять участие в исследовательской поездке на Диксон в августе этого года.

Космическое» место

Но вернемся на территорию войсковой части и узнаем, о чём ученикам рассказали военнослужащие гарнизона.

Участники экскурсии своими глазами увидели, как работает прибор по обнаружению радиоактивного излучения. Им также продемонстрировали прибор по выявлению химического и биологического заражения. И конечно, ребята посетили радиолокационную станцию, где смогли сами задать параметры слежения за ракетами и поуправлять системой. Экскурсанты обратили внимание на полную компьютеризацию систем управления, из–за чего им казалось, будто они попали в компьютерную игру. Только тут всё намного серьёзнее. В актовом зале гарнизона ученикам рассказали о роли космических войск в обороноспособности страны и о самой войсковой части.

Самая северная часть космодрома «Плесецк» в/ч № 40919 входит в состав третьего испытательного центра. Сформирована 12 июня 1984 года и предназначена для проведения телеметрических измерений при пуске ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет с 1–го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации, баллистических ракет подводных лодок с 21–го Государственного центрального морского полигона, межконтинентальных баллистических ракет в интересах Ракетных войск стратегического назначения с позиционного района «Домбаровский», ракет космического назначения с космодрома «Восточный».

«На вооружении воинской части находятся как давно успешно используемые и показавшие свою эффективность космические средства, так и перспективное вооружение. Всё оборудование на российской элементной базе, так как к вооружению космических войск предъявляются особые требования по надёжности и безопасности», — уточнил командир войсковой части № 40919 майор Кравцов.

Служивые

А кто же здесь служит? И есть ли среди них наши земляки? Об этом рассказал заместитель командира части по военно–политической работе капитан Францкевич:

– Примерно половина от личного состава — норильчане. Приходят служить в основном на должности прапорщиков, сержантов и солдат. У нас служат только по контракту. Такой вид альтернативной службы вместо обычной по призыву пользуется популярностью — не приходится менять привычный образ жизни, можно проводить выходные и праздничные дни с семьёй, родственниками или друзьями. А существенное денежное довольствие — дополнительная мотивация к тому, чтобы сделать выбор в пользу контрактной службы. Не надо ехать неизвестно куда, менять привычную среду. Солдат остаётся в своём городе и при этом достойно зарабатывает. Многие по истечении первого контракта подписывают новый и продолжают служить. Некоторые после переобучения переходят на старшие должности.

Максим Резник, приехавший из Московской области, как раз из таких. В 2020 году он окончил университет по специальности «программная инженерия». Перед ним стоял выбор: служба по призыву, альтернативная или по контракту. Он выбрал последнюю.

В Норильск попал по желанию, так как тут год службы считается за два, есть возможность раннего выхода на пенсию, предоставляются продолжительный отпуск, паёк и стабильное денежное довольствие.

– Когда сюда приехал, я не думал о дальнейшей службе. Но сейчас готов заключить новый контракт на более длительный срок. Конечно, первое время было сложно привыкнуть к суровым климатическим условиям. Но ничего, адаптировался, — поделился Максим.

Войсковая часть принимает активное участие в социальной, спортивной и культурной жизни города — проводит военно–патриотическую деятельность. Есть у неё и подшефное образовательное учреждение — школа № 8, которая носит имя Германа Степановича Титова. Также часть взаимодействует с норильским штабом «Юнармии», проводит патриотические акции. И конечно же, без её участия не обходится такое важное мероприятие, как ежегодный парад в честь Дня Победы.