Подорожная грамота

О законах

– Какие изменения в законодательстве произошли в этом году, и какие ждём в будущем?

– Одно из изменений, вступившее в законную силу 1 апреля, — полное освобождение от прохождения техосмотра автомобилями младше четырёх лет. В прежних правилах этот возрастной порог составлял три года. Кроме того, автомобили в возрасте 4–10 лет будут обязаны проходить техосмотр один раз в два года. В старом законе такое требование распространялось на автомобили от трёх до семи лет. Машины старше десяти лет должны будут проходить процедуру техосмотра ежегодно. Все эти нововведения касаются и мотоциклов, прицепов, полуприцепов и грузового транспорта массой до 3,5 тонны. Ежегодно на техосмотре будут проверять автобусы, грузовики массой свыше 3,5 тонны и учебные автомобили младше пяти лет. Если возраст подобных машин превышает пять лет, то техосмотр им полагается проводить каждые полгода.

А с 1 марта 2021 года изменится и сама процедура прохождения техосмотра: появится обязательная фотофиксация автомобиля при заезде и выезде из пункта технического контроля. Техосмотр автобуса будет проводиться аккредитованным оператором с участием сотрудника ГИБДД в соответствии с графиком предварительной записи. По результатам прохождения техосмотра в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС ТО) формируется диагностическая карта, а заключение о соответствии или несоответствии автобуса требованиям безопасности в эту базу будет вносить сотрудник ГИБДД.

С 1 марта 2022 года вступят в силу изменения, внесённые в КоАП, о том, что управление транспортом, в отношении которого не оформлена диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении, влечёт наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. Это нарушение будет фиксироваться не только сотрудниками ГИБДД, но и камерами фотовидеофиксации правонарушений. Однако в таком случае штраф за управление автомобилем без диагностической карты будет приходить не чаще, чем один раз в сутки.

– Сохраняется ли тенденция к росту количества транспорта в городе?

– Автомобилей из года в год действительно становится всё больше. По состоянию на 1 сентября в Норильске было зарегистрировано более 4000 единиц личного транспорта, и это число продолжает расти. Особенно в навигацию, когда в город доставляется большинство машин.

Вместе с тем в Норильске немало так называемых «подснежников» — брошенного, часто разукомплектованного транспорта. Его эвакуацией занимается администрация Норильска. Мы со своей стороны оказываем содействие по установлению собственников таких автомобилей. Очень часто люди при переезде на материк не утруждают себя продажей авто и бросают его прямо во дворе. Порой найти нынешних владельцев вообще едва ли возможно, поскольку авто перепродают множество раз.

О ДТП

– Как быть в ситуации, когда становишься свидетелем ДТП или просто неправильных действий водителей автотранспорта, снегоуборочной техники и т.д.? Куда обращаться, если есть фото– и видеоподтверждения нарушения?

– Как показывает практика, чаще всего люди выкладывают ролики и фотографии в соцсети, которые мы также мониторим, чтобы анализировать дорожную ситуацию. При выявлении факта правонарушения принимаем меры. Но порой получаем заявления и напрямую от граждан. Информацию необходимо направлять в нашу дежурную службу по адресу: ул. Ленинградская, 13а, а также по телефонам: 43–54–58 или 43–54–59.

Важно, чтобы на предоставляемом видео или фото были указаны дата события и время, чтобы были опознаваемы место действия и государственный регистрационный знак машины–нарушителя, позволяющий установить владельца транспорта.

– Какова статистика аварийности на норильских дорогах?

– Обстановка в городе остаётся напряжённой: в этом году по сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост количества ДТП с пострадавшими. Число аварий с погибшими, к счастью, снизилось. Травмы в ДТП в этом году получили 177 человек, это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан с пренебрежением правилами движения: люди садятся за руль нетрезвыми, не пристёгиваются ремнями безопасности, мало того, ещё и детей перевозят без использования удерживающих устройств. Причём правилами дорожного движения пренебрегают не новички, у кого стаж вождения до двух лет, а более опытные водители.

– Каковы правила перевозки детей: до какого возраста требуется автокресло, подходит ли для детей «треугольник»?

– Научно доказано, что «треугольники» неэффективны, а значит, использовать их нельзя. Есть два варианта для перевозки детей: кресло или специальное удерживающее устройство согласно ГОСТ. Оба они должны соответствовать весу и росту ребёнка. Если вы едете на такси, водитель обязан иметь такое устройство. Дети до семи лет должны быть зафиксированы детскими удерживающими устройствами; от 7 до 11 лет включительно — устройствами или ремнями безопасности. На переднем сиденье автомобиля можно ехать только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка.

О разном

– Несколько лет назад на некоторых городских перекрёстках установили зеркала для обзора. Оправдала ли себя система зеркал, и есть ли на наших дорогах стационарные видеокамеры?

– После установки дорожных зеркал на опасных перекрёстках и в местах со слепыми зонами ситуация с ДТП действително улучшилась. Пример: перекрёсток ул. Богдана Хмельницкого — ул. Павлова.

Что до камер, то сегодня в Норильске работает один передвижной комплекс фотовидеофиксации правонарушений. Стационарных комплексов нет, но этот вопрос проработан и находится в процессе реализации. Комплексы фотовидеофиксации правонарушений устанавливаются на аварийно опасных участках автодорог, в Норильске таковым является первый километр трассы Норильск–Талнах.

Одна из причин ДТП — неудовлетворительное состояние автодороги. В этом случае мы составляем акт выявленных недостатков и выдаём содержателю трассы предписание на их устранение с указанием сроков выполнения мероприятий. Согласно ГОСТ 50597–2017 эти сроки зависят от категории автодороги и самого недостатка: от нескольких часов до суток. В случае невыполнения предписания составляется протокол об административном правонарушении, который рассматривается в суде.

– Должны ли сотрудники ГИБДД участвовать в масочных рейдах?

– Контроль за соблюдением масочного режима возложен на всю полицию, и мы как её сотрудники тоже участвуем в рейдах. В первую очередь проверяем ношение масок в пассажирском транспорте: автобусах, такси. Чаще всего маски есть у всех, а вот носят их через раз.

– Есть ли в городе зарегистрированные фирмы такси?

– Да. Но хватает и нелегальных перевозчиков. Как раз сейчас для пресечения их деятельности проводится оперативно–профилактическое мероприятие «Такси» с участием сотрудников Госавтоинспекции, участковых, а также сотрудников подразделений по исполнению административного законодательства Норильского ОМВД. У нас есть задокументированные факты незаконной предпринимательской деятельности в этой сфере, изъято 10 транспортных средств. Кроме того, нашими сотрудниками в отношении водителей составлено порядка 60 административных материалов.

Да, многие перевозчики недовольны, но закон требует, чтобы они работали на законных основаниях. Я напомню, услуги легкового такси могут оказываться исключительно юрлицами или ИП. В нашем крае перевозка пассажиров и багажа легковым такси возможна при получении разрешения в министерстве транспорта Красноярского края.

В тему

Кадровая ситуация в ОГИБДД Норильска сегодня стабильна, отметил Андрей Пирогов: «У нас, как и в любом другом подразделении, происходит время от времени обновление состава: одни уходят на пенсию, на их место приходят другие. Да, некоторое время назад были серьёзные сокращения, тем не менее мы оптимизировали силы для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Норильска. У нас есть резерв желающих работать, штат заполнен». Он также прокомментировал слухи о переводе части сотрудников на «гражданку»: «Что касаемо реформы МВД в части перевода ряда офицерских должностей — в первую очередь работающих не в «поле» — на гражданскую службу, подобные разговоры ходят уже несколько лет, но официального приказа на этот счёт пока нет», — отметил он.

Разработанный в МВД России пакет поправок подробно прописывает технические условия и проблемы, при которых эксплуатация автомобилей будет запрещена с 1 июня 2021 года. В частности, в ПДД появится запрет на управление автомобилем с шинами, которые не подходят к автомобилю по размеру, категории, скорости и несущей способности. Нельзя будет ездить на резине с шипами летом и наоборот — предусмотрен запрет на управление транспортными средствами категорий M1 и N1, которые не укомплектованы зимними шинами зимой. В силу разных климатических особенностей в регионах власти субъектов могут менять сроки действия ограничений. Помимо того запрещается применять шины с высотой протектора, равной высоте хотя бы одного индикатора износа. Также инспектор выпишет штраф, если водитель установит зимние шины не на всех колёсах автомобиля. Запрещено устанавливать на одну ось шины разной размерности, конструкции, с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора и т. п. Поврежденные шины также вне закона. Сотрудник ГИБДД вправе изучить целостность дисков — сварка, отсутствие болтов крепления не допускаются.