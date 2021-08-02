МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подошла к концу вторая в этом году исследовательская экспедиция по Таймыру

Подошла к концу вторая в этом году исследовательская экспедиция по Таймыру

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Подошла к концу вторая в этом году исследовательская экспедиция по Таймыру

За неделю путешественники успели посетить 19 объектов — заповедные территории, полярные станции, заброшенные и жилые посёлки.

Подошла к концу вторая в этом году исследовательская экспедиция по Таймыру

Основными задачами экспедиции были — оценка состояния памятников культурного наследия, поиск возможностей для развития круизного, исторического, научного и этнического туризма, а также разработка мастер-плана ТРК «Арктический».

4 августа в Агентстве развития Норильска будут подведены итоги экспедиции. Норильчан приглашают принять участие в мероприятии, в ходе которого учёные поделятся своими впечатлениями, расскажут, какие перспективы открывает экспедиция для туристов, потенциальных инвесторов и жителей посёлков. Начало в 18.00.

Количество мест ограничено. Для участия необходима регистрация.

Фото Ирина Яринская
2 августа в 15:34 730
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