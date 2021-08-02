Подошла к концу вторая в этом году исследовательская экспедиция по Таймыру

Основными задачами экспедиции были — оценка состояния памятников культурного наследия, поиск возможностей для развития круизного, исторического, научного и этнического туризма, а также разработка мастер-плана ТРК «Арктический».

4 августа в Агентстве развития Норильска будут подведены итоги экспедиции. Норильчан приглашают принять участие в мероприятии, в ходе которого учёные поделятся своими впечатлениями, расскажут, какие перспективы открывает экспедиция для туристов, потенциальных инвесторов и жителей посёлков. Начало в 18.00.

Количество мест ограничено. Для участия необходима регистрация.