Подозреваемого в покушении на убийство двух норильчан поместили в следственный изолятор

Напомним, в ночь с 29 на 30 ноября социальные сети города облетело сообщение о двух случаях нападения на жителей Талнаха, в городской больнице информацию подтвердили. Правоохранители взяли ситуацию под контроль и оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний норильчанин.

Следствием установлено, что около 21.30 29 ноября, находясь около дома по ул. Рудной, подозреваемый заметил мужчину и нанёс ему ножом несколько ударов в область шеи и спины.

Не остановившись на этом, около двух часов ночи 30 ноября возле дома по ул. Новой он нанёс ножевое ранение в область спины незнакомой ему женщине.

Этой же ночью в подъезде своего дома мужчина, вооружившись двумя карабинами, напал на 63-летнего мужчину и нанёс ему несколько ударов по голове.

Потерпевшие сейчас находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия принято к производству уголовное дело, возбуждённое в отношении подозреваемого по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

Во время допроса подозреваемый признался, что к совершению преступлений его подтолкнули голоса, которые он слышал в своей голове.

Обстоятельства совершённых преступлений выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.