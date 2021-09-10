Подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, могут разрешить получать и менять паспорта

«Планируется установить право подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, подавать через администрацию следственного изолятора заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ», — пояснили в министерстве.

Документ был разработан ещё в 2019 году. Его основная цель — социальная поддержка и защита прав и законных интересов граждан, содержащихся под стражей в СИЗО. Сейчас подозреваемые и обвиняемые без паспорта не могут установить или подтвердить инвалидность, заключить брак, а также участвовать в иных гражданско-правовых сделках. Если поправки к федеральному закону будут приняты, то согласно проекту администрация следственного изолятора станет принимать соответствующие заявления от фигурантов и направлять их в территориальные органы МВД.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал РИА Новости, что соответствующую инициативу Министерства юстиции РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Он сослался на данные ФСИН, согласно которым сейчас почти 9 тысяч заключенных в СИЗО заявили об утере своих паспортов. «Это, прежде всего, социальная мера, чтобы после освобождения человек не оказался на улице без документов. Сегодня нормы, защищающие человека, не имеющего документов, предусмотрены только для осуждённых. Если человек отбывает наказание в колонии, то при отсутствии в его личном деле паспорта, трудовой книжки или пенсионного удостоверения администрация исправительного учреждения заранее принимает меры по их получению. Если у заключенного нет средств, расходы оплачиваются за счёт государства», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев .