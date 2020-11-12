МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подростки украли кабель с предприятия

Подростки украли кабель с предприятия

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Подростки украли кабель с предприятия

Трое подростков предстанут перед судом за кражу более шести километров силового кабеля.

Подростки украли кабель с предприятия

По данным оперативников, в течение двух месяцев злоумышленники похищали провод с неогороженной территории предприятия, затем сдавали его в пункт приёма металла. Всего было совершено семь эпизодов кражи.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленниками являются трое местных жителей: один в возрасте 16 лет и двое 19 лет. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото из открытых источников
12 ноября в 16:06 560
Кража
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