Подростки украли кабель с предприятия

По данным оперативников, в течение двух месяцев злоумышленники похищали провод с неогороженной территории предприятия, затем сдавали его в пункт приёма металла. Всего было совершено семь эпизодов кражи.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленниками являются трое местных жителей: один в возрасте 16 лет и двое 19 лет. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.