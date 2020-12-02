Подсчитано количество случаев профзаболеваний в Красноярском крае

По традиции большинство случаев профзаболеваний зарегистрировано в Норильске — 156, Красноярске — 30, Лесосибирском районе — 7. Наиболее высокие риски наблюдаются на предприятиях по добыче металлических руд — 34,6%, на стройках — 29,8%.

В Роспотребнадзоре отмечают:

– За истекший период 2020 года в структуре хронической профессиональной заболеваемости первое место (67 %) занимает группа заболеваний, вызываемых воздействием производственных физических факторов (вибрация, производственный шум). Второе место (18 %) занимают заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем. Третье место (10 %) — заболевания, связанные с воздействием производственных химических факторов. Четвертое место (5 %) занимают заболевания, вызываемые воздействием производственных биологических факторов (микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы — возбудители инфекционных заболеваний).

Как правило, среди мужских профессий первыми заболевания получают: проходчики, машинисты погрузочно-доставочной машины, горнорабочие очистного забоя, мастера-взрывники, бурильщики шпуров, командиры воздушных судов, электролизники расплавленных солей, крепильщики, слесари по ремонту оборудования и пр.

А среди женщин — работники ветеринарного участка, пекари, операторы машинного доения.