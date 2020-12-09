Подведены итоги конкурса на лучшую работу по социальной антикоррупционной рекламе
Подведены итоги конкурса на лучшую работу по социальной антикоррупционной рекламе
Напомним, что участников оценивали в двух номинациях «Лучший информационно-разъяснительный материал» и «Лучшее графическое изображение».
Сегодня конкурсная комиссия отобрала самые достойные работы, всего их 23. К участию принимались памятки, буклеты, плакаты, баннеры и другие информационно-разъяснительные материалы, в которых содержалась антикоррупционная пропаганда.
Торжественное награждение победителей состоится 15 декабря.