МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подведены итоги конкурса на лучшую работу по социальной антикоррупционной рекламе

Подведены итоги конкурса на лучшую работу по социальной антикоррупционной рекламе

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Подведены итоги конкурса на лучшую работу по социальной антикоррупционной рекламе

Напомним, что участников оценивали в двух номинациях «Лучший информационно-разъяснительный материал» и «Лучшее графическое изображение».

Подведены итоги конкурса на лучшую работу по социальной антикоррупционной рекламе

Сегодня конкурсная комиссия отобрала самые достойные работы, всего их 23. К участию принимались памятки, буклеты, плакаты, баннеры и другие информационно-разъяснительные материалы, в которых содержалась антикоррупционная пропаганда.

Торжественное награждение победителей состоится 15 декабря.

Фото пресс–службы администрации Норильска
9 декабря в 16:30 560
КоррупцияКонкурсИтоги
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