Подведены итоги конкурса рисунков и граффити «Добавь городу красок»

«Добавь городу красок» – проект, который предлагает по-новому взглянуть на пространство Большого Норильска и поучаствовать в изменении его социальной среды. Благодаря конкурсу уже преобразились многие городские объекты, а по улицам курсируют автобусы, украшенные детскими рисунками.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в спортхолле «Айка». Изначально на конкурс было подано 228 работ от авторов из Норильска и Дудинки. В конкурсе было представлено две номинации: рисунок и граффити. Первая номинация на тему «Дети одной планеты» предназначена для детей в возрасте от четырёх до шести лет включительно и от семи до девяти лет включительно. Во второй принимали участие подростки и молодёжь в возрасте от 10 до 17 лет включительно и от 18 до 35 лет включительно. Тема — «Родина моя — Россия».

Победители:

Номинация «Рисунок»:

– Возрастная категория 4–6 лет:

I место — Виктория Мысова;

II место — Мария Щипко;

III место — Владимир Сметанин.

Номинанты:

Варвара Юшкова;

Дарина Диль;

Джабраил Бинятов.

– Возрастная категория 7–9 лет:

I место — Валентина Колтунова;

II место — Джанин Байназарова;

III место — Дарья Пастухова.

Номинанты:

Мария Сметанина;

Полина Куликова;

Марика Макунина.

Номинация «Граффити»:

– Возрастная категория 10–17 лет:

I место — Мария Смирнова;

II место — Софья Маркова;

III место — Софья Нестеренко.

Номинанты:

Анастасия Ищук;

Илья Марков.

– Возрастная категория 18–35 лет:

I место — Виктория Миронова;

II место — Дарья Виниславская;

III место — Евгений Калиничев.

Номинанты:

Максим Лемеш;

Анастасия Гудкова.

Экспертное жюри решило, что работа Марии Смирновой станет основой дизайна фасада второго корпуса школы № 1. На объекте уже начались подготовительные работы, и совсем скоро профессиональные художники начнут оформление здания по эскизу победительницы.

Все конкурсанты награждены дипломами и подарками от компании «Норникель». Ребятам, участвовавшим в младших возрастных категориях, достались функциональные рюкзачки со всем необходимым для развития творчества и креатива, а шестеро победителей в старших возрастных группах получили сертификаты на обучающую поездку с творческим уклоном в один из городов России, которая состоится осенью этого года.