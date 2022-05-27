Подведены итоги конкурса рисунков и граффити «Добавь городу красок»
Подведены итоги конкурса рисунков и граффити «Добавь городу красок»
В Норильске этот конкурс впервые прошёл в 2014 году, и с тех пор каждый год здания города раскрашивают по эскизам победителей.
«Добавь городу красок» – проект, который предлагает по-новому взглянуть на пространство Большого Норильска и поучаствовать в изменении его социальной среды. Благодаря конкурсу уже преобразились многие городские объекты, а по улицам курсируют автобусы, украшенные детскими рисунками.
Торжественная церемония награждения победителей прошла в спортхолле «Айка». Изначально на конкурс было подано 228 работ от авторов из Норильска и Дудинки. В конкурсе было представлено две номинации: рисунок и граффити. Первая номинация на тему «Дети одной планеты» предназначена для детей в возрасте от четырёх до шести лет включительно и от семи до девяти лет включительно. Во второй принимали участие подростки и молодёжь в возрасте от 10 до 17 лет включительно и от 18 до 35 лет включительно. Тема — «Родина моя — Россия».
Победители:
Номинация «Рисунок»:
– Возрастная категория 4–6 лет:
I место — Виктория Мысова;
II место — Мария Щипко;
III место — Владимир Сметанин.
Номинанты:
Варвара Юшкова;
Дарина Диль;
Джабраил Бинятов.
– Возрастная категория 7–9 лет:
I место — Валентина Колтунова;
II место — Джанин Байназарова;
III место — Дарья Пастухова.
Номинанты:
Мария Сметанина;
Полина Куликова;
Марика Макунина.
Номинация «Граффити»:
– Возрастная категория 10–17 лет:
I место — Мария Смирнова;
II место — Софья Маркова;
III место — Софья Нестеренко.
Номинанты:
Анастасия Ищук;
Илья Марков.
– Возрастная категория 18–35 лет:
I место — Виктория Миронова;
II место — Дарья Виниславская;
III место — Евгений Калиничев.
Номинанты:
Максим Лемеш;
Анастасия Гудкова.
Экспертное жюри решило, что работа Марии Смирновой станет основой дизайна фасада второго корпуса школы № 1. На объекте уже начались подготовительные работы, и совсем скоро профессиональные художники начнут оформление здания по эскизу победительницы.
Все конкурсанты награждены дипломами и подарками от компании «Норникель». Ребятам, участвовавшим в младших возрастных категориях, достались функциональные рюкзачки со всем необходимым для развития творчества и креатива, а шестеро победителей в старших возрастных группах получили сертификаты на обучающую поездку с творческим уклоном в один из городов России, которая состоится осенью этого года.