Подведены итоги конкурсов среди муниципальных образований региона

Норильчанка Ирина Урсакий - заместитель начальника управления экономики администрации Норильска заняла пятое место в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» в номинации «Экономика» в группе муниципальных образований «Городские округа».

Всего в конкурсе приняли участие восемь городских округов, 10 муниципальных районов, девять городских поселений и сельских поселений – административных центров, 25 сельских поселений.

История краевых конкурсов длится с 2008 года. К участию принимаются муниципальные служащие, добившиеся высоких результатов в работе, внесшие вклад в развитие местного самоуправления.