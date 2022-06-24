Подведены итоги первого года работы проектной команды по созданию в Норильске школы на 1100 учеников

Планируется, что новая школа в Норильске откроется в 2025 году и будет носить имя советского и российского государственного деятеля, директора Норильского горно-металлургического комбината Владимира Долгих. Разрабатывает стратегию и концепцию нового образовательного учреждения команда городских управленцев «Школа высоких широт». В неё вошли руководители и педагоги норильских учебных заведений, представители Заполярного государственного университета, Агентства развития Норильска и «IT-Куба». Помощь в создании школы будущего оказывают лучшие эксперты в области развития образования, включая представителей Школы антропологии будущего Института общественных наук РАНХиГС, фонда «Образование обществу», директора известных российских инновационных школ.

Открывая встречу, директор АРН Максим Миронов рассказал, что проектирование новой школы (физическое и смысловое) — большое дело не только для Норильска, но и для всей Арктики: «Недавно мы вернулись с площадок Петербургского экономического форума, на котором как никогда много говорили о важности развития Арктики. Строительство новой школы, а вместе с ним переосмысление всей системы городского образования — важная часть комплексного плана социально-экономического развития Норильска, к реализации которого мы уже приступили. Когда мы представляли проекты комплексного плана, эксперты разного уровня высоко оценивали значимость строительства новой школы. Подчеркну: на крупнейшем форуме в стране проект, которым занимаемся мы с вами, нашёл много положительных откликов».

Новая школа должна стать частью стратегических преобразований Норильска. Это будет пространство, в котором семьи реализуют свой образовательный запрос, а педагоги — профессиональный. Ключевой подход в будущей школе им. Вл. Долгих — проектный. Дети, объединяясь с педагогами, смогут решать актуальные задачи по развитию Норильска. Основой образовательного процесса станет адаптация лучших практик, которые команда управленцев взяла на вооружение после посещения Новой школы и лицея Высшей школы экономики в Москве, Московского педагогического городского университета, гимназии им. Евгения Примакова и школы № 29 в Подольске.

Итогом первого проектного года работы команды стала презентация в креативном пространстве новых образовательных инициатив, которые станут неотъемлемой частью образовательных практик новой школы. Среди озвученных идей — внедрение тьюторов в школах и теории решения изобретательских задач — в детских садах, усиление работы с учениками, для которых русский язык не родной, организация учёбы в актировки, здоровьесбережение и спорт. Для достижения эффективности по указанным направлениям, по мнению группы, представившей проект, необходимо формирование центра работы с практиками. Его задача — адаптировать и тиражировать по запросу школ лучшие образовательные практики в стране, помогать в подготовке необходимых кадров на местах.