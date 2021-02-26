Подведены итоги первого этапа конкурса национальной премии «Два полюса»

Национальная премия «Два полюса» посвящена памяти легендарного исследователя-полярника Николая Корнилова и учреждена для отслеживания реализации национальных проектов на территории арктического региона. Задача проекта - максимальное информирование всех заинтересованных лиц, а также выявление инициатив, которые могли бы стать проектами межрегионального сотрудничества на территории всей России в рамках продвижения национальных интересов страны.

По информации управления общественных связей администрации Таймыра, в основу проекта положено выступление главы района Евгения Вершинина на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации в феврале 2020 года. Оно было посвящено развитию системы образования в арктических регионах России. Среди поставленных задач прозвучала необходимость в современном общественном пространстве, каким призван стать гражданский университет «Красноярская Арктика». Отмечалось, что во многом это обусловлено спецификой территории, уникальностью Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Новое общественное пространство поможет решить проблему организации мероприятий и конструктивного взаимодействия, в том числе в режиме онлайн. Оно должно стать комьюнити-центром для пяти таймырских этносов и площадкой для диалога сторон, заинтересованных в развитии Арктики. С помощью современной технической оснащённости, здесь возможна организация мероприятий с представителями стран арктической восьмёрки и регионов России, где проживают коренные малочисленные народы Севера.

Среди партнёров проекта – администрация Таймырского муниципального района, управление образования и управление по делам молодёжи, семейной политики и спорту администрации муниципального района, ПАО «ГМК «Норильский никель», экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), Агентство развития Норильска и Норильский государственный индустриальный институт.