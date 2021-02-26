МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подведены итоги первого этапа конкурса национальной премии «Два полюса»

Подведены итоги первого этапа конкурса национальной премии «Два полюса»

Главная / Новости / Общество

Подведены итоги первого этапа конкурса национальной премии «Два полюса»

Гражданский университет «Красноярская Арктика» отмечен в номинациях «Образование» и «Социальная инициатива» по итогам первого этапа конкурса национальной премии «Два полюса». В номинации «Социальная инициатива» он – в числе главных претендентов на звание лауреата национальной премии.

Подведены итоги первого этапа конкурса национальной премии «Два полюса»Подведены итоги первого этапа конкурса национальной премии «Два полюса»Подведены итоги первого этапа конкурса национальной премии «Два полюса»

Национальная премия «Два полюса» посвящена памяти легендарного исследователя-полярника Николая Корнилова и учреждена для отслеживания реализации национальных проектов на территории арктического региона. Задача проекта - максимальное информирование всех заинтересованных лиц, а также выявление инициатив, которые могли бы стать проектами межрегионального сотрудничества на территории всей России в рамках продвижения национальных интересов страны.

По информации управления общественных связей администрации Таймыра, в основу проекта положено выступление главы района Евгения Вершинина на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации в феврале 2020 года. Оно было посвящено развитию системы образования в арктических регионах России. Среди поставленных задач прозвучала необходимость в современном общественном пространстве, каким призван стать гражданский университет «Красноярская Арктика». Отмечалось, что во многом это обусловлено спецификой территории, уникальностью Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Новое общественное пространство поможет решить проблему организации мероприятий и конструктивного взаимодействия, в том числе в режиме онлайн. Оно должно стать комьюнити-центром для пяти таймырских этносов и площадкой для диалога сторон, заинтересованных в развитии Арктики. С помощью современной технической оснащённости, здесь возможна организация мероприятий с представителями стран арктической восьмёрки и регионов России, где проживают коренные малочисленные народы Севера.

Среди партнёров проекта – администрация Таймырского муниципального района, управление образования и управление по делам молодёжи, семейной политики и спорту администрации муниципального района, ПАО «ГМК «Норильский никель», экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), Агентство развития Норильска и Норильский государственный индустриальный институт.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
26 февраля в 17:28 450
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также