Подведены итоги первого конкурса социальных проектов краевой грантовой программы «Партнёрство»
Подведены итоги первого конкурса социальных проектов краевой грантовой программы «Партнёрство»
Норильск на конкурсе представили три некоммерческие организации, две из них вошли в число победителей.
Проект «Консультационный ресурсный центр для НКО и общественных объединений «Север - земля сильных» автономной некоммерческой организации «Консультационный ресурсный центр для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей» направлен на создание дистанционного курса для обучения основам проектного менеджмента и делопроизводства, а также организацию работы ресурсного центра для НКО и общественных объединений в Норильске, Туруханском, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком районах.
Проект «Фитнес-мама» Таймырской федерации «Тхэквондо ВТФ» должен привлечь родителей, а также бабушек и дедушек. В то время когда дети занимаются тхэквондо или посещают развивающие группы «Малыши-крепыши», родители будут ходить на йогу.
Всего в Красноярском крае в лидеры конкурса вышла 51 организация. Финансирование получат 59 социальных проектов.