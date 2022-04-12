Подведены итоги первого конкурса социальных проектов краевой грантовой программы «Партнёрство»

Проект «Консультационный ресурсный центр для НКО и общественных объединений «Север - земля сильных» автономной некоммерческой организации «Консультационный ресурсный центр для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей» направлен на создание дистанционного курса для обучения основам проектного менеджмента и делопроизводства, а также организацию работы ресурсного центра для НКО и общественных объединений в Норильске, Туруханском, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком районах.

Проект «Фитнес-мама» Таймырской федерации «Тхэквондо ВТФ» должен привлечь родителей, а также бабушек и дедушек. В то время когда дети занимаются тхэквондо или посещают развивающие группы «Малыши-крепыши», родители будут ходить на йогу.

Всего в Красноярском крае в лидеры конкурса вышла 51 организация. Финансирование получат 59 социальных проектов.