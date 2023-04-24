Подведены итоги первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Подведены итоги первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Красноярский край стал одним из лидеров по числу представленных рабочих мест и количеству работодателей.
Больше всего вакансий представили промышленные предприятия.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится впервые. Количество участников как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей превысило плановые показатели. Ярмарку посетили более 420 тысяч человек. Свыше 14 тысяч работодателей представили более 330 тысяч вакансий. Часть соискателей уже получили приглашения от предприятий», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Красноярский край стал одним из лидеров по числу представленных рабочих мест — центры занятости региона представили более семи тысяч вакансий. Регион также лидирует и по количеству работодателей — участников ярмарки. Работу в Красноярском крае предлагали 500 работодателей.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства дала возможность компаниям искать сотрудников не только в своём регионе, но и за его пределами, а соискателям — встретиться сразу с несколькими работодателями. Молодым людям, которые ещё только выбирают свою будущую профессию, ярмарка помогла больше узнать о ситуации на рынке труда, пообщаться с потенциальными работодателями, узнать об условиях труда в ведущих компаниях своих регионов, узнать о новых профессиях и познакомиться с образовательными программами ведущих учебных заведений», — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.