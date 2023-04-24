Подведены итоги первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Больше всего вакансий представили промышленные предприятия.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится впервые. Количество участников как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей превысило плановые показатели. Ярмарку посетили более 420 тысяч человек. Свыше 14 тысяч работодателей представили более 330 тысяч вакансий. Часть соискателей уже получили приглашения от предприятий», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Красноярский край стал одним из лидеров по числу представленных рабочих мест — центры занятости региона представили более семи тысяч вакансий. Регион также лидирует и по количеству работодателей — участников ярмарки. Работу в Красноярском крае предлагали 500 работодателей.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства дала возможность компаниям искать сотрудников не только в своём регионе, но и за его пределами, а соискателям — встретиться сразу с несколькими работодателями. Молодым людям, которые ещё только выбирают свою будущую профессию, ярмарка помогла больше узнать о ситуации на рынке труда, пообщаться с потенциальными работодателями, узнать об условиях труда в ведущих компаниях своих регионов, узнать о новых профессиях и познакомиться с образовательными программами ведущих учебных заведений», — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.