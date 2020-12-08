Подведены итоги пятого экологического марафона «ПонесЛось!»

44 команды включают в себя более 300 сотрудников «Норникеля». Самым ярким событием за время марафона стало открытие эколого-просветительского центра «Экоfriends». Центр был создан силами четырёх команд - «Полный Эко», «ЭкоNord», «Экоголики 1.0» и «Экоголики 2.0». Именно эти команды заняли первое место и получили денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. За второе место команда «Распогодилось» получила 100 тысяч рублей.

Команды, которые работали над общим проектом «Жизнь озер Таймыра», заняли третье место и получили гранты в размере 50 тысяч рублей. Благодаря данному проекту преобразилась подводная и прибрежная территории озера Лама – активисты очистили их от мусора.

В условиях пандемии марафон проходил в три этапа. Первый – командообразующий с деловыми играми и семинарами в онлайн-формате. Второй этап — «Экодело», который и заключался в реализации полезных проектов. На третьем этапе активисты проводили экоуроки и пропагандировали ответственное отношение к природе.

И по традиции марафон закончился экослётом, который в связи с эпидобстановкой прошёл в онлайн-формате.