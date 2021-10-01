Подведены итоги проекта «Покорители Севера»

В этом году для участия в проекте отобрали 1360 студентов со всей России, при этом от желающих присоединиться к нему поступило 2300 заявок. Около 70 студентов освоили материал курса во время прохождения производственной практики по программе «Профессиональный старт» в Норильске. Остальные участвовали в деловой игре в режиме онлайн.

Обучение проходило при помощи видеотренингов. Они помогли ребятам получить новые знания и навыки в области применения структурного подхода в эффективном решении нестандартных задач, проектной деятельности и оценке рисков, целеполагании и работе в командном взаимодействии, а также навыки карьерного развития. За месяц студенты прошли семь модулей, каждый из которых состоит из 28 тренингов, шести тестов и 12 практических заданий.

На закрытии курса «Покорителей Севера» эксперт по инновациям цифровой лаборатории «Норникеля» Михаил Корюшкин рассказал о том, какие изменения ждут отрасль в ближайшие десятилетия и на что следует обратить внимание будущим специалистам. Полученные сведения помогли молодым людям справиться с заключительной игрой курса. Разделившись на десять команд, участники сыграли в игру «Создай металлургию будущего». В ней они предлагали свои идеи и представляли, что станет с индустрией в ближайшие десятилетия.

Среди участников «Профессионального старта» были отобраны пятеро лучших в Норильске и Кольском Заполярье. Организаторы также составили рейтинг онлайн-участников. От Норильского дивизиона лидерами стали Павел Зубов, Вадим Cилаев, Константин Ганжа, Дарья Бондаренко и Арина Павлова; от Кольской ГМК - Амгалан Цыбиков, Евгений Антонов, Иван Орлов, Максим Гончарук и Ксения Боноева.

Прошедшие карьерный онлайн-курс «Покорители Севера» студенты получили именные сертификаты и вошли в приоритетный список будущих практикантов «Норникеля». Они получили доступ к корпоративной библиотеке компании, а также ценные подарки.

«Участвуя в проекте, ребята реализовали уникальную возможность прокачать свои личностные и профессиональные компетенции, отвечающие технологическим и инновационным вызовам современности, - отметила Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике. - Это радует, тем более что последние тренды горно-металлургической отрасли свидетельствуют о том, что спрос на инженеров будет только расти. В ходе игры ребята получили уникальный опыт и обрели полезные инструменты выполнения поставленных целей, успешно работая как индивидуально, так и в команде».