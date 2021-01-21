Подведены итоги работы регионального отделения Всероссийского движения «Волонтёры-медики» в 2020 году

Также в минувшем году в Красноярье стартовали два крупных проекта. Программа «Меридианы перемен» направлена на улучшение качества жизни людей с ОВЗ. В рамках социального проекта «Топ пять от ВОЗ» в Красноярске, Ачинске и Норильске 388 старшеклассников из 79 школ прошли онлайн-обучение и объединились в 83 отряда, чтобы узнать о правильных привычках и научить основам здорового образа жизни 13 тысяч учащихся младших классов.

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто причастен к организации медицинского добровольчества в Красноярском крае, вам удалось помочь огромному числу людей. Высокий уровень работы регионального отделения - это заслуга каждого», - подчеркнул Павел Савчук, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».

«Похвально, что среди нашего населения есть граждане, которые готовы добровольно помогать, тратить время, силы и энергию на эти достойные дела», - отметил заместитель министра здравоохранения Красноярского края Михаил Родиков.