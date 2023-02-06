Подведены итоги реализации национальных проектов в Красноярском крае в 2022 году

В Законодательном собрании прошел круглый стол на тему итогов реализации в крае нацпроектов в 2022 году и новых задач в 2023-м.

В регионе реализуются 12 нацпроектов, полностью цели достигнуты по шести: «Культура», «Цифровая экономика», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт». По этим направлениям край занимает первое место в Сибирском федеральном округе и в РФ. По остальным проектам результативность составила от 83,9 до 94,7%, общий уровень выполнения — 98,89%. Это позволило Красноярскому краю занять место в ТОП-10 среди всех субъектов РФ. В 2022 году реализация проектов была профинансирована на рекордную сумму — 43,3 млрд рублей.

Парламентарии высказали немало претензий и замечаний по медицине и дорогам. Отмечена и несогласованность действий между разными направлениями. «Очевидно, должна быть «точка сборки», где осуществляется системная координация между разными нацпроектами в части строительства инфраструктуры», - считает спикер парламента Алексей Додатко.

Профильные комитеты парламента озвучили предложения о необходимых улучшениях в организации работы.

«Нас интересует не только формальное, по цифрам, исполнение, но и то, как мы движемся к заявленным целям по духу нацпроектов», - отметил председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.