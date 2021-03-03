МАУ ИЦ «Норильские новости»

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории города за 2019 год

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории города за 2019 год

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Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории города за 2019 год

Смотр – конкурс в Норильске проходит с 2006 года.

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории города за 2019 годПодведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории города за 2019 годПодведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории города за 2019 годПодведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории города за 2019 год

Участниками в 2019 году стали 89 учреждений, из которых 62 муниципальных. Результаты конкурса в каждой группе участников оценивались по балльной системе в соответствии с показателями условий и охраны труда. Все участники получили дипломы главы города. А победителям вручила награды заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

«Вы достойно представили свои учреждения в этом конкурсе. Благодарю вас за труд, профессионализм и желаю дальнейших успехов в работе, и чтобы у нас никогда не было несчастных случаев», — поздравила победителей Наталья Коростелева.

Все участники были поделены на группы и подгруппы. С победителями в каждой из них можно познакомиться на сайте города.

Фото Владимир Макушкин
3 марта в 09:23 500
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