Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории города за 2019 год

Участниками в 2019 году стали 89 учреждений, из которых 62 муниципальных. Результаты конкурса в каждой группе участников оценивались по балльной системе в соответствии с показателями условий и охраны труда. Все участники получили дипломы главы города. А победителям вручила награды заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

«Вы достойно представили свои учреждения в этом конкурсе. Благодарю вас за труд, профессионализм и желаю дальнейших успехов в работе, и чтобы у нас никогда не было несчастных случаев», — поздравила победителей Наталья Коростелева.

Все участники были поделены на группы и подгруппы. С победителями в каждой из них можно познакомиться на сайте города.