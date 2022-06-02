Подведены итоги третьего этапа отбора кандидатов в Молодёжную коллегию при главе города

Экспертная комиссия, в которую вошли глава города Дмитрий Карасев, его заместители по всем направлениям, начальники управления по персоналу и мобилизационного отдела, отметила, что ребята подготовились основательно и хорошо изучили план социально-экономического развития города до 2035 года. Прозвучало множество достойных предложений и идей. Большинство представленных работ затрагивают темы социальной политики, культуры, спорта и образования. На втором месте — проекты, направленные на благоустройство города.

Оказалось, что четыре кандидата в дни защиты (31 мая и 1 июня) находились за пределами Норильска. Двое из них защитились по видео-конференц-связи, ещё двое — выбыли, отказавшись от дальнейшего участия.

По итогам третьего этапа 24 участникам предстоит пройти собеседования, которые состоятся 3 и 6 июня. Результаты конкурсного отбора станут известны 8 июня, они будут опубликованы на сайте администрации города во вкладке «Молодёжная коллегия».