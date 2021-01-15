Подведены итоги волшебной и новогодней ярмарки «Подарошная»

Стоимость курса реабилитации в Челябинском реабилитационном центре «Сакура» - 228 750 рублей. Приобретая подарки своим родным и близким у норильских мастериц, горожанам удалось набрать половину суммы - 112 20 рублей. Этих денег недостаточно, и сбор средств на реабилитацию маленькому Андрюше продолжается.

Организатор ярмарки благотворительный фонд «69 параллель», и каждый желающий может оказать помощь в сборе средств для мальчика, а заодно и узнать его историю. Для этого нужно зайти на сайт благотворительного фонда «69 параллель»: bf69.ru нажав на кнопку «Помочь сейчас», которая размещается под портретом мальчика, выбрать сумму пожертвования, указать адрес электронной почты, фамилию и имя, нажать «Пожертвовать». Ответы на свои вопросы можно получить по телефону: 8-905-092-6969.

Также страничка фонда имеется в Instagram: instagram.com/bf69parallel

Помочь Андрюше и другим подопечным благотворительного фонда «69 параллель» можно и с помощью благотворительных фримаркетов «Сундук». В Норильске «Сундук» находится на Дзержинского, 3 А (вход с торца), в Кайеркане - на Строительной, 2 А. Телефон для справок: 8906-902-04-61. Также информацию о проекте можно найти на сайте: sunduk69.ru

Ярмарка «Подарошная» создаёт праздничное настроение и позволяет приобрести в подарок своим родным и близким авторские и эксклюзивные работы. Выбор рукотворных работ всегда большой. Так, на новогодней ярмарке свои творения представили более 40 норильских мастериц и мастеров.

Норильчане с нетерпением ждут весеннюю «Подарошную», которая традиционно проходит накануне Международного женского дня 8 марта.