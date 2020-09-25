Подведены промежуточные итоги акции «Помоги пойти учиться»

Ежегодно с 15 августа по 1 октября в Норильске проходит межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться». Представители системы профилактики помогают детям из многодетных, неблагополучных или неполных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться и пойти в школу. Также в ходе акции выясняется, какие дети не посещают школу и по каким причинам. Центр семьи «Норильский» принимает активное участие в акции и сотрудничает с различными организациями: школами, инспекторами по делам несовершеннолетних, благотворительными фондами, некоммерческими организациями, торговыми сетями и норильскими предпринимателями.

Перед началом акции в магазинах-партнёрах размещаются коробки для сбора канцелярских товаров, школьных и письменных принадлежностей. Также всё необходимое для школьников принимают и в самом Центре семьи на Мира, 2.

- Хочу особенно отметить торговый дом «Екатерина», который каждый год нам предоставляет большое количество канцелярских товаров; магазин «Классик», где получатели социальных услуг в Центре семьи «Норильский» могут подобрать детям новую школьную одежду, — перечисляет Дарья Бадритдинова, социальный педагог Центра семьи. — В рамках проекта «Сундук» оказывает помощь благотворительный фонд «69 параллель», и наши подопечные могут там подобрать для себя одежду, обувь, книги и другие необходимые им вещи. Торговая сеть «Подсолнух» даёт нам возможность не только устанавливать в своих магазинах благотворительные коробки, но и собирает наборы школьно-письменных принадлежностей для первоклассников. Свою лепту в акцию внесли сотрудники Центра семьи «Норильский» и неравнодушные горожане.

В прошлом году Центр семьи и партнёры акции смогли помочь 168 ребятишкам из 103 семей. В этом году помощь оказана 147 школьникам из 93 семей, но поскольку акция продолжается до 1 октября, то число получателей социальных услуг в Центре может увеличиться.

Стоит добавить, что, помимо канцелярских наборов и одежды от партнёров, в Центре семьи «Норильский» тем, кто нуждается, оказываются и другие социальные услуги. Здесь можно получить психологические и юридические консультации, помощь в сборе и оформлении документов. В рамках акции «Помоги пойти учиться» специалисты помогали старшеклассникам — будущим студентам — подать документы в Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, Политехнический колледж НГИИ.

На сегодняшний день 30 наборов для первоклассников со сладким подарком подготовила торговая сеть «Подсолнух», школьникам постарше готовятся другие комплекты — всего 45 штук. Их наполнение будет зависеть от того, в какой класс ходит получатель набора. Если это девятиклассник, то там будет больше общих тетрадей, ручек, карандашей, ластиков, а в наборе школьников, например, пятых-шестых классов, будут краски, кисточки, клей, пластилин.

Ребятишки из многодетных семей, получив подарки, очень обрадовались. Мальчишки и девчонки рассматривали красивые обложки тетрадей и дневников, хвастались друг другу фломастерами и красками, строили планы о том, что они нарисуют, создадут и обещали учиться только на отлично.

По вопросам оказания помощи или её получения можно обращаться по телефону Центра семьи «Норильский»— 42-22-00.