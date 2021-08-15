Поехал я в город Анапу

...в Египте бушует вирус, на Мальдивах и без того заоблачные цены побили все рекорды, а Турция объята пожарами. Так что внимание российских туристов в этом году приковано к Сочи, Анапе, Абхазии и, конечно, Крыму. До Сочи я этим летом не добрался, но в трёх других ключевых курортных точках нашей необъятной я успел побывать. И могу дать пару полезных советов тем, кто собирается отдохнуть в этих местах. Сегодня мы поговорим об Анапе со всеми её плюсами и минусами.

Ковид не спит

На черноморское побережье в августе и сентябре нацелилось подавляющее большинство любителей искупаться в солёной водичке и погреться на пляже. Однако ситуация кардинально изменилась вместе с появлением информации о том, что принимать в местных отелях будут исключительно тех, кто привился или может предъявить ПЦР–тест. После этого около 50% брони было отменено. Но если вы подготовились к такому повороту событий, можете смело отправляться в Анапу: основная масса туристов уже отгуляла своё, а прибывающих ощутимо меньше, чем в июне и июле.

Лично я вакцинировался уже давно, так что по данному поводу не переживал. Если у вас есть временной люфт, советую поставить прививку заранее, дома. Не забывайте, что любой туристический город — это гремучий коктейль из людей с разных уголков если не мира, то страны, а значит, и скопище всех возможных ковидных штаммов. Далеко не факт, что ваш иммунитет сможет найти управу на все разновидности заразы. Впрочем, для тех, кто планирует привиться непосредственно на месте отдыха, такая возможность в Анапе имеется. Местные жители ставят прививку в поликлиниках по месту регистрации, а туристы могут сделать её в стационарных пунктах, размещённых в крупных торговых центрах. Но учтите: желающих много, и придётся долго стоять в очереди.

В отеле от вас и вправду потребуют предъявить ПЦР–тест или сертификат о вакцинации, получить который можно как в поликлинике, так и на портале «Госуслуги». Кстати, электронная версия документа выдаётся на русском и английском языках, что может пригодиться и при поездке за границу. Самый удобный вариант — скачать сертификат на телефон.

Крайне желательно прихватить с собой в дорогу пару масок, так как в аэропорту и при посадке в самолёт они вам непременно пригодятся. Ношение масок в общественных местах и в транспорте в Анапе является обязательным. Особенно строго следят за этим в тех же торговых центрах, что неудивительно: на входе маски продают по 10 рублей за штуку.

Море, море

Что касается пляжей, здесь всё по классике. Внушительная береговая линия, где есть и галька, и песок, и шезлонги, и зонтики, и торговцы кукурузой да чебуреками. Увы, середина августа не самое лучшее время для купания: это сезон цветения водорослей, и до чистой воды придётся пробиваться сквозь зелёную жижу. К тому же в этот период начинается нашествие медуз, которое может продлиться вплоть до сентября, но раз на раз не приходится.

Шезлонг обойдётся в 250–300 рублей, зонтик — в 150–200, в зависимости от района и пляжа. В некоторых случаях отели, имеющие собственный пляж, предоставляют такие услуги бесплатно. Но практичней, дешевле и удобнее всего приобрести в каком–нибудь магазинчике специальную пляжную палатку. Стоит она от полутора до двух с половиной тысяч рублей и окупается буквально за пару дней, особенно если вы отдыхаете не в одиночку, а семьей. Можно, конечно, просто завалиться на полотенце и укрыться от солнца небольшим пляжным зонтиком, но первый же порыв ветра моментально разъяснит, в чём вы не правы, а без тени нежная кожа северянина превратится в угли буквально за два дня, даже с использованием солнцезащитного крема.

К недостаткам местных пляжей стоит отнести отсутствие душевых, так что если вы не поселились непосредственно в двух шагах от моря, вас ждут малоприятные ощущения. Анапский песок отличается исключительной прилипчивостью, и просто отряхнуть его с ног вам не удастся.

Что до пляжных развлечений, тут всё привычно: катание на бананах, парашютах, катамаранах и водных мотоциклах. На набережной можно найти кафе на любой вкус — со средними по норильским меркам ценами.

Места знать надо

Рано или поздно «играть в тюленя» на пляже вам наскучит, захочется новых впечатлений. Предложений довольно много, причём рассчитанных на любой кошелёк — от катания на парусной яхте премиум–класса до коллективной экскурсии. Для людей семейных хорошим вариантом может стать посещение тематической средневековой деревни и «рыцарского турнира». Шоу вполне сносное: показательные бои на мечах, скачки на лошадях и тому подобное. Но хоть сделано и добротно, актёрам явно не хватает экспрессии и энтузиазма. Впрочем, ожидать полной отдачи от людей, которые дают по три представления каждый день в течение нескольких месяцев, я бы и не стал. Сама деревушка куда интересней: можно побывать в кузнице или испытать своих детей в роли

Робин Гуда, дав пострелять по мишеням в тире из лука или арбалета. Всё это сопровождается легкой анимацией, но опять же, без особого огонька. В общем, детям такая прогулка придётся по душе, а вот насчёт взрослых не уверен. Маленький совет: добираться до тематической деревушки лучше самостоятельно, а не с помощью гида. На автобусе или даже на такси так будет дешевле, а главное, вы не будете привязаны к определённому времени и сможете побродить среди средневековых декораций подольше или, наоборот, уехать пораньше. Если жару вы не переносите, совершите «путешествие во времени» вечером, но учтите, что во второй половине дня и людей будет раза в два–три больше, чем до обеда.

Тех, кто приехал отдыхать без детей, наверняка заинтересует экскурсия на винодельни Абрау–Дюрсо — с дегустацией вин и шампанского. Как правило, она идёт в придачу к посещению одной из достопримечательностей Кипарисового озера. Место довольно симпатичное, оно представляет собой небольшой водоём, из которого растут деревья. Дух не захватывает, но поставить галочку в своём дневнике путешествий вполне можно. О самой дегустации особо говорить нечего: красиво, вкусно, но, увы, в любой группе обязательно найдутся особо искушенные «сомелье», которые возвращаться оттуда будут уже в полной прострации.

Стоит упомянуть, что вам наверняка постараются втюхать поездку к «ласточкиным гнездам» и подъем «800 ступеней». Места вроде бы знаковые, но безропотно выкладывать денежки я бы не стал. Хотя бы потому, что добраться до них можно и на обычном рейсовом автобусе. Это обойдется в сущие копейки, а вы закроете сразу два пункта туристической программы. Да и смотреть особо не на что. «Ласточкины гнезда» — это песчаные скалы с отверстиями от тех самых гнезд. Птицы давно не селятся в этих местах из–за наплыва туристов, а после землетрясения, произошедшего в прошлом году, место потеряло большую часть своей привлекательности. Красивая арка, у которой так любили делать снимки туристы, обвалилась и упала в море. Сохранились только пара песчаных стен и небольшие холмики. Ну а «800 ступеней» — это просто очень длинная лестница. Практически каждый, кто поднимался по ней обратно, всем своим видом говорил: «Ну зачем я спускался вниз?!». Хотя если вы спортсмен и хотите немного размяться, вам сюда. У подножия вы обнаружите крупногалечный пляж с огромными, поросшими густой растительностью валунами. Заходить в воду на этом участке следует исключительно в специальной обуви. Главный плюс — вода здесь заметно чище, чем на городском пляже. Может, из–за того, что людей меньше, а может, из–за особенностей рельефа береговой линии.

Любители активного отдыха тоже не останутся без дела. Наиболее любопытные развлечения — джипинг и катание на квадроциклах по песчаным дюнам. Дюны находятся в отдалении от центрального района Анапы, так что в данном случае лучше действовать через гида, чтобы упростить логистику. Для тех, кто хочет и отдохнуть, и получить хорошую нагрузку, наиболее интересное предложение — велотуры в местный заповедник. Но сразу оговорюсь: поездка, что бы ни говорили организаторы, совсем не похожа на прогулочную. Особенно её вторая половина, проходящая по заросшей лесом холмистой местности. Однако если вы любите велосипеды и трудности, вознаграждаемые прекрасными видами, — полный вперёд! Необходимое снаряжение выдаётся напрокат организаторами, правда, за отдельную плату. Советую взять с собой побольше воды и нехитрый перекус: пару плиток шоколада или энергетические батончики, чтобы быстро восстанавливать силы. В целом это классное времяпровождение, которое поможет растрясти нагулянный за недельное валяние на пляже жирок.

Хороша водичка

Любители «промочить жабры» могут обратиться в один из трех официальных дайв–центров. Если вы не проходили обучение по одной из двух международных программ по подводному плаванию, смело выбирайте любой — цена и уровень подготовки специалистов везде примерно одинаковы. Если же у вас имеются корочки дайвера, то стоит обратиться к представителям той системы, по которой вы обучались. Попробуйте погружение в специальном подводном музее–парке, где можно наткнуться на сундук с сокровищами: начинающих привлекут малая глубина, близость к береговой линии и возможность поплавать даже без специальной подготовки. Есть и предложения для опытных ныряльщиков с погружением на 30 метров к затонувшим кораблям. Стоимость такого удовольствия — от двух тысяч рублей, в зависимости от места погружения, глубины и количества заходов.

Неплохой способ весело и за умеренную плату провести день — посещение местного аквапарка. В Анапе их три, но самый большой и лояльный к посетителям — центральный городской аквапарк. Два других — заведения поменьше, и там можно нарваться на довольно строгие правила вроде конфискации всей еды и воды прямо на входе. В «Центральный» же проносить можно что угодно, за исключением стеклянных бутылок, так что не придётся тратиться в местных кафе и барах, где ценник, если честно, кусается. Стоимость взрослого билета — 1800 рублей на весь день. Это немало, но, поверьте, заняться вам будет чем. Такой отдых прекрасно подойдёт для семей, где ребёнку уже исполнилось шесть лет. Для детишек этого возраста отведён внушительный аквакомплекс с горками, мостиками и переходами. Есть даже бассейн для пенных вечеринок. К сожалению, зона для малышей в парке совсем миниатюрная, и вы больше будете следить за ребёнком, чем отдыхать. Маленький совет: не зацикливайтесь на горках с «плюшками», которые стоят в самом начале аквапарка. Если пройти чуть дальше, вы найдёте немало более экстремальных аттракционов, куда при этом не надо стоять в очереди.

Вечерний променад

Набережная в Анапе достаточно длинная, и идти по ней можно долго и упорно, но лично мне такие прогулки не доставили особого удовольствия: уж больно много людей, да и виды весьма однообразные: набережная–кафе–рестораны–набережная. Есть пара прогулочных улиц, отходящих от набережной — с детскими горками, аттракционами и всевозможными развлечениями для детей. Главная особенность города — ранний отход ко сну, так что если вы любитель потусить до часу–двух ночи, вас ждёт неприятный сюрприз: 90% заведений закроются уже к 22.30, а часа через полтора гулять по местной набережной станет уже не только некомфортно, но и опасно, так как из каких–то неведомых щелей начинают выползать местные гопники и алкаши, да и стычки с подвыпившими туристами, ушедшими в отпускной загул, тоже весьма вероятны.

Если вы отдыхаете с ребёнком, а тем более с несколькими, и собираетесь выйти вечерком, учитывайте ещё один важный момент. В отличие от норильских здешние таксисты ни за какие коврижки не повезут ребёнка без детского кресла, а так как конструкция эта весьма внушительная и занимает место в багажнике, то спрос на такой транспорт значительно превышает предложение. В результате часам к десяти вечера вызвать машину будет весьма проблематично, при этом автобусы также перестают ходить по Анапе после 22.30. В общем, в этом курортном городе складывается весьма странная ситуация: поздним вечером взрослый человек или пара может без проблем, устав от вечерней прогулки, запрыгнуть в машину и уехать уже через пять минут, а припозднившейся семейной паре с ребёнком придётся возвращаться домой пешком. Хотя погулять часов до девяти–десяти можно спокойно. Стоит заглянуть к музыкальным фонтанам на площади возле администрации и к «Фонтану влюбленных», который находится в парке неподалёку. Захватите с собой полотенце и сменный комплект одежды: фонтан устроен так, что среди струй воды можно бегать, чем с радостью пользуется детвора. Некоторые дети специально приходят туда «во всеоружии» — в купальниках и пляжных тапках. Важный момент: вода довольно холодная, так что ребёнок может замёрзнуть.

Культурный отдых

Тем, кто соскучился по хорошему кино и качественной картинке, советую посетить и местный кинотеатр: в той же «Красной площади» народа даже на премьерных показах немного, билеты недорогие, а для любителей посмотреть новый фильм с комфортом есть даже специальные места–кресла.

Неплохо провести вечер можно и в местном парке развлечений. Он, в принципе, работает и днём, но лучше приходить туда часам к семи вечера. К этому времени открывается основная масса аттракционов, а жара не будет мешать отдыху. Увы, стоимость аттракционов высока, а запускают их долго. Например, классическая «падающая башня» стоит 600 рублей, людей на неё собирают в течение 20 минут, а сам аттракцион сводится к тому, что вас поднимают на высоту пятиэтажного дома и сбрасывают вниз, притормаживая платформу у земли всего один раз. В целом неплохо, но, допустим, во Вьетнаме на такой же башне вас будут «мотылять» минут пять. Даже в Красноярске этот аттракцион совершает 4–5 подъёмов. Американские горки здесь и вправду хороши, но при стоимости в те же 600 рублей с человека везут вас всего один круг, а это менее семи секунд, так что соотношение цена–удовольствие весьма сомнительные. А вот аттракцион, который я бы рекомендовал посетить всем, — это подвесная полоса препятствий, проходящая над головами отдыхающих по дальней части парка. Большинство ошибочно воспринимают её как детскую прогулочную зону, но стоит внимательно присмотреться к участкам трассы, и становится ясно, что для ребёнка это будет не прогулка, а достаточно серьёзное испытание. Так что это скорее развлечение для взрослых, рассчитанное на хорошую физическую форму.

Дешевле некуда

Особняком в этой истории стоит ультраэкономный отдых — кемпинговый. Его можно разделить на две основных части — с машиной и без. Если вы добираетесь в Анапу с друзьями на своём транспорте, настоятельно рекомендую рассмотреть этот вариант. Сейчас в городе много специальных стоянок для любителей отдыхать в палатках и имеющих машину. Место на стоянке и площадка под лагерь обойдутся раз в десять дешевле, чем заселение в отеле, при этом в таких местах вполне цивилизованные условия — от душа и туалета до столовой. Завтрак включён. Кроме того, у большинства кемпингов есть и свой пляж, загруженный куда меньше, чем общественные. В результате степень комфорта такого отдыха будет зависеть от количества и качества снаряжения. А близость собственного пляжа позволит на целый день перенести палатку к воде и расслабиться с VIP–комфортом. Видел даже, как люди установили на пляже огромный тент с шезлонгами, столом и стульями.

Второй вариант подойдёт для «дикарей» и самых экономных путешественников. Я пару раз замечал, как к пляжу выходили бэкпэкеры — разновидность туристов, которые принципиально предпочитают отелям палатки. Но открытием для меня стали ребята с миниатюрными, а не туристическими рюкзаками и спальниками наперевес. Позже на окраине города, в зоне диких пляжей, я встретил немало таких ребят, которые готовили еду на углях и ночевали не просто в палатках, а прямо в спальниках под открытым небом. Для пущего удобства понадобится туристическая «пенка», так как большинство необустроенных пляжей всё же галечные. Прибрежный ветер сдувает комаров, а тёплый спальник защищает от переохлаждения. Такие отдыхающие обычно 2–5 дней живут на пляже, затем селятся на пару дней в хостеле или в недорогой гостинице, приводят себя в порядок, а затем повторяют процесс. Главный плюс такого отдыха — невероятная дешевизна и возможность побывать во всех удалённых уголках Анапы, и даже пожить недельку–другую в заповеднике. Необходимое снаряжение для полноценного отдыха — палатка, спальник, комплект одежды, миниатюрная горелка и газовые баллоны. Минимальный набор — спальник и спички.