Поговорить и обезвредить

Тихое место

– Норильск — исключительная территория в Красноярском крае, — говорит Елена Слатвицкая, главный специалист отдела молодёжной политики управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике. — Уже более 20 лет здесь слаженно и чётко работает общегородская система профилактики, в которую входят различные службы. С нами активно сотрудничают управление культуры, управление по спорту и городские библиотеки.

Месячник проходит в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня. Жизнь летнего Норильска становится всё более насыщенной различными мероприятиями, вовсю уже работают пришкольные лагеря и трудовые отряды старшеклассников, и именно на встречах с ребятами, которые остаются здесь на лето, делается акцент в профилактической работе.

На данный момент в Норильске нет подростков с диагнозом «наркомания», но единичные случаи употребления наркотических веществ всё же фиксируются. На эти эпизоды оперативно реагируют норильские медики. Однако это не означает, что можно расслабиться. Первым пробам наркотика предшествует множество событий, и чтобы нейтрализовать их последствия, необходима профилактика, а начинается она в первую очередь в семье — с родительского примера.

Хороший пример важен

– Даже если мы с утра до вечера будем рассказывать о том, как вредно употреблять вещества, которые вызывают зависимость, а дома ребёнок будет видеть курящих и периодически выпивающих родителей, то эти беседы не принесут никакой профилактической пользы, — рассказывает Елена Слатвицкая. — Родители для детей — самый важный жизненный пример. И если в героиновую эпидемию наркомании специалистов службы профилактики поддерживали все папы и мамы, то сейчас мы часто не встречаем от них поддержки. Возможно, это связано с тем, что взрослые недооценивают вред, который могут нанести детскому здоровью вейпы, ставшие популярными в молодёжной среде. Даже врачи не могут прогнозировать, как вейпинг может сказаться на здоровье. Однако известно, что он вызывает привыкание, и развивается зависимость.

Кроме того, в летний период в городе увеличится количество людей, приехавших на сезонные работы, и часто у таких наёмных сотрудников не лучшая биография. Поэтому проблема ввоза на территорию психоактивных веществ и их употребления сохраняется. И летом она становится даже острее.

Если у родителей есть подозрение, что их ребёнок уже пробовал психоактивные вещества, или его поведение вызывает беспокойство, они могут обратиться за помощью и анонимной консультацией по телефону доверия: 437–077. Сотрудник на линии подскажет, к кому из специалистов можно обратиться за помощью. Убережёт ребёнка от опасных экспериментов и неравнодушие взрослых. Не нужно закрывать глаза на компанию подростков с пивом, лучше сразу попытаться пресечь алкогольные возлияния и вызвать полицию. Такие поступки помогут уберечь молодёжь от пагубного увлечения. Норильск — небольшой город, и бдительность взрослых позволит избежать многих трагедий, которые в большинстве случаев происходят под влиянием вредных привычек.

Знакомство со злом

Ольга Демидова, врач психиатр–нарколог кабинета медицинской профилактики:

– В рамках антинаркотического месячника мы рассказываем школьникам о специфической профилактике потребления психоактивных веществ (ПАВ). На сегодняшний день это приоритетное направление в работе служб профилактики наркомании, так как уже сформированную зависимость вылечить крайне тяжело. При этом совершенно не важно, какое психоактивное вещество или наркотик употреблял человек. Если врач–нарколог помогает достигнуть длительной ремиссии — отказа от употребления ПАВ хотя бы в десяти процентах случаев обращений, то можно говорить об очень хорошем результате. Те случаи, которые удаётся выявить, — это вершина айсберга, по большей части потребление наркотиков и ПАВ носит скрытый характер.

Сейчас наступила эра синтетических, так называемых дизайнерских наркотиков, и ни один врач не возьмётся прогнозировать их влияние на того или иного человека. Беда в том, что люди сами недооценивают опасность их употребления. Если некое вещество вводят в вену, то это опасно, а вдыхание, курение или рассасывание таблетки страха не вызывает. Чтобы возникла зависимость, достаточно микродозы. Поэтому сейчас специфика работы нарколога меняется, а оценка состояния пациента делается на основании индивидуальной диагностики.

Как не пропустить

Одной из форм специфической профилактики на текущий момент является тестирование школьников на потребление наркотических и психоактивных веществ. Чем раньше станет известно о том, что ребёнок принимает ПАВ, тем больше шансов построить грамотную программу реабилитации и лечения. Социально–психологическое тестирование в школах проводится с 2014 года. Оно позволяет выявить группы риска, то есть школьников, склонных к употреблению или уже употребляющих наркотики. Учащимся, оказавшимся в такой группе, рекомендуется пройти осмотр у врача–нарколога и пройти тестирование биосреды на наличие наркотических и психотропных веществ в медицинском учреждении либо в школе. И в первом, и во втором случае оно бесплатное.

Всё, что происходит от начала исследования до получения результата, является врачебной тайной. О результатах знает только врач–нарколог, несовершеннолетний и его родители. Врачебная тайна сохраняется и при тестировании в школе. Администрация школы и учителя знают только о количестве школьников, которые приняли в нём участие. Поэтому родителям не стоит опасаться, что информация о том, что их ребёнок сдал тест на наркотики, и о результатах этого анализа станет известна кому–либо. Врачи за это несут ответственность вплоть до уголовной.

– В настоящее время наша поликлиника может делать анализ на дизайнерские наркотики, — поясняет Ольга Демидова. — Все необходимые для этого реактивы мы закупили. Если возникают сомнения в точности результата, мы бесплатно проводим исследование методом хромато–масс–спектрометрии. Он со стопроцентной достоверностью позволяет определить содержащиеся в наркотике вещества. В домашних условиях сделать максимально точный тест на наркотики невозможно — результаты будут приблизительными. Если хромато–масс–спектрометрия выявляет содержание в биоматериале наркотических веществ, то доктор лично сообщает об этом по телефону родителям несовершеннолетнего и приглашает их на приём к врачу–наркологу. Пока идёт тестирование, мы не заводим медицинскую документацию. Более того, обращение за тестированием не влечёт за собой автоматической постановки на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. Раннее выявление потребления наркотиков даёт возможность не запустить ситуацию и не усугубить её, когда первая проба может перерасти в тяжёлую зависимость.

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Скрытые угрозы

Родители должны понимать, что употребление наркотических веществ чревато сильной интоксикацией, вплоть до летального исхода; изменением сознания, вследствие которого человек совершает поступки, не отдавая себе отчёта в них, — дети выходят на проезжую часть, ощущают панику, испытывают агрессию и так далее. На следующий день они не помнят, что делали и говорили. Тот факт, что на учёте в норильской наркологии на сегодняшний день несовершеннолетние не состоят, по мнению большинства врачей–наркологов, может быть лишь затишьем перед бурей.

Вейпы, к которым общество сейчас относится довольно терпимо, могут стать одной из ступеней приобщения к наркотикам — никто не знает, какие вещества и ароматизаторы в них добавляют.

– Любого рода зависимости пагубно влияют на работу головного мозга, нарушая образование нейронных связей, приводя к гибели клеток и формированию органического слабоумия, — рассказывает Ольга Демидова. — Во время профилактических бесед я всегда говорю школьникам, что эффект от одной бутылки пива сродни удару дубиной по голове. И в той, и в другой ситуации гибнет одинаковое количество клеток головного мозга. Из–за вдыхания любого психоактивного вещества с помощью вейпов или при курении кальянов страдает дыхательная система. Более того, кальяны — разносчики туберкулёза, в их резиновых трубках — идеальные условия для развития микробактерий. Зависимости приводят к преждевременному старению кожи, изменению цвета лица, снижению либидо, невозможности забеременеть, а после наступления беременности — к сложностям с вынашиванием и риску рождения детей с уродствами.

Проблема зависимостей идёт из семьи, когда подросток не может найти понимания и поддержки у своих родителей. И решать эту проблему нужно в тесном партнёрстве родителей, ребёнка, психолога и врача–нарколога.