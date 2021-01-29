Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району приглашает граждан на службу по контракту
Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району приглашает граждан на службу по контракту
Заступить на службу могут мужчины до 30 лет.
В пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району требуются кандидаты для прохождения военной службы по контракту.
Основные требования к кандидату:
– образование не ниже среднего;
– быть годным по состоянию здоровья;
– подходить по своим личным, профессиональным и морально-деловым качествам;
– соответствовать предъявляемым требованиям.
В случае зачисления на службу кандидатов ждёт:
– достойное денежное содержание;
– раз в год есть право бесплатного проезда для себя и одного члена семьи;
– обеспечение продовольственными пайками;
– бесплатная медпомощь;
– обеспечение санаторно-курортным лечением и отдыхом в ведомственных санаториях и домах отдыха.
А после трёх лет службы появляется возможность принять участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.
Более подробную информацию можно получить телефонам 8 (39191 )5-00-18, 8 (919) 179-71-08. Собеседования проводятся в Дудинке по адресу: ул. Советская, 2.