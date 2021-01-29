Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району приглашает граждан на службу по контракту

В пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району требуются кандидаты для прохождения военной службы по контракту.

Основные требования к кандидату:

– образование не ниже среднего;

– быть годным по состоянию здоровья;

– подходить по своим личным, профессиональным и морально-деловым качествам;

– соответствовать предъявляемым требованиям.

В случае зачисления на службу кандидатов ждёт:

– достойное денежное содержание;

– раз в год есть право бесплатного проезда для себя и одного члена семьи;

– обеспечение продовольственными пайками;

– бесплатная медпомощь;

– обеспечение санаторно-курортным лечением и отдыхом в ведомственных санаториях и домах отдыха.

А после трёх лет службы появляется возможность принять участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.

Более подробную информацию можно получить телефонам 8 (39191 )5-00-18, 8 (919) 179-71-08. Собеседования проводятся в Дудинке по адресу: ул. Советская, 2.