Появился новый вид мошенничества. Обман направлен на пенсионеров.

В Красноярском крае зафиксированы новые способы мошенничества. Людям звонят с федеральных мобильных номеров и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Звонившие обещают пенсионерам, имеющим более 15 лет страхового стажа, дополнительные выплаты в связи с пандемией CoVID-19, сообщается на сайте администрации Норильска.

Для перевода денежных средств лже-сотрудники Пенсионного фонда якобы должны уточнить данные получателя. При этом обещанная сумма в 20 тысяч рублей должна приходить несколькими частями. Для этого обязательно просят сказать номер банковской карты гражданина и код из пришедшего смс-сообщения. Якобы этот код необходим для «перевода денег». Иногда, для уточнения каких-либо дополнительных вопросов со стороны пенсионеров, звонящий переводит их на «начальника», что является своеобразным дезориентирующим психологическим приёмом.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю в очередной раз просит граждан быть бдительными и никогда не раскрывать свои персональные данные, не сообщать номера банковских карт и цифр на обороте.

Предупредить их о новых схемах мошенничества можно также своих родных и близких. А также помочь пожилым родственникам получить услуги ПФР через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда Единый портал государственных и муниципальных услуг.