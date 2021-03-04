Показом фильма «Северный ветер бывает тёплым» завершится в Норильске фестиваль «Путешествие по России»

Фильм, режиссёром которого является Алексей Головков, длится 60 минут. И рассказывает историю об отшельнике и философе-оленеводе, который много лет живёт один в самом сердце арктической тайги в Якутии. Его дом - сотни километров леса, гор и тундры, его жизнь - бесконечная борьба за выживание. Вот уже 20 лет он не был ни в одном городе, но когда-нибудь мечтает отправиться в кругосветное путешествие, чтобы увидеть Тибет, Рим, Австралию.

Программа фестиваля, стартовавшего в Норильске 25 февраля, состояла из редких кинокартин, посвящённых Арктике и Антарктике. Зрители смогли увидеть около десятка документальных фильмов и уникальных кадров кинохроники, которые за 80 лет были представлены впервые. Яркой премьерой фестиваля стал показ фильма «Остров Буромского» Ольги Стефановой.

Ежегодно фестиваль, организованный краевым учреждением культуры «Енисей кино» проходит благодаря поддержке Союза кинематографистов России и Русского географического общества. За время существования проекта с 2014 года зрители смогли познакомиться с разными регионами России – Красноярским и Краснодарским краями, Башкирией, Дагестаном, Северной Осетией, Тувой, Чукоткой, Курильскими и Командорскими островами, Ненецким автономным округом, Республикой Саха (Якутия), Алтаем, Архангельской областью и Бурятией.