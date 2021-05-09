Поклонимся великим тем годам...

Трудовой почин

В 1945–1947 годах День Победы был нерабочим днём, однако 23 декабря 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР этот выходной отменили, сделав нерабочим 1 января. Есть версия, что инициатива исходила от самого Сталина, которому не давала покоя популярность Маршала Жукова, олицетворявшего собой Победу. Лишь спустя 17 лет, в юбилейном 1965 году, когда главой советского государства стал Леонид Брежнев, День Победы снова объявили выходным.

Первый юбилей Победы 9 мая 1955 года был обычным рабочим днём, без военного парада, хотя в городах страны прошли торжественные собрания, а также концерты и народные гулянья на площадях и в парках.

Несмотря на столь скромное празднование, в газете «Заполярная Правда», которая тогда выходила уже третий год, первая полоса и основные публикации были посвящены 10–й годовщине победы над фашизмом. В номере за 10 мая приводился обзор течения Великой Отечественной войны с цифрами и выводами, в том числе и о роли коммунистической партии в этой победе. Уже тогда «Заполярная Правда» начинает «иллюстрировать» эту значимую дату успехами норильчан на трудовом фронте. Так, в заметке «Достижения новаторов» рассказывается о рационализаторстве, внедрении передовых методов труда и освоении новых технологий на производстве: «...после совещания механизаторов, проведённого городским комитетом КПСС, были осуществлены и находятся в стадии внедрения многие важные организационно–технические мероприятия. Так, по предложению группы работников — Парсегова, Чубковского, Мясиньша и других — изменена технология обогащения одного из важнейших видов продукции, позволившая на 25 процентов увеличить выход её из сырья...»

Стоит отметить, что тогда статьи изобиловали фамилиями, причём с буквой «т» впереди, что означало «товарищ», и в информации о производственных делах не назывались предприятия, переделы компании, и о технологических процессах упоминалось вскользь — все эти данные считались засекреченными вплоть до конца 80–х годов.

В номере «Заполярки», приуроченном к 10–летию Победы, также сообщалось о том, что «...ценным было предложение тт. Адгина и Гуркова по упрощению обслуживания тяговой подстанции. Это предложение позволило высвободить трёх машинистов для работы на других участках и получить значительную экономию электроэнергии». Предложения рационализаторов позволили сэкономить около полумиллиона рублей, а самим авторам выплачено вознаграждение в размере около 22 тысяч рублей.

Ветераны на передовой

Не обошла газета вниманием в этом номере и участников Великой Отечественной войны. В заметке «За мирный труд» говорится, что «...работник завода, где был директором — т. Кибалин, Михаил Александрович Хелин... вместе с войсками Советской Армии воевал на Белорусском и Забайкальском фронтах, за что имеет пять правительственных наград. На заводе т. Хелин явился инициатором внедрения нового прибора, активно участвовал в перестройке организации труда в цехе и обучил передовым методам труда новых рабочих. За инициативу и честный труд коллектив завода выдвинул Михаила Александровича на пост председателя заводского комитета профсоюза. Шесть правительственных наград имеет бывший танкист, исполняющий обязанности мастера смены, Олег Петрович Березкин. Его смена выполняет задание на 125 процентов и выдаёт продукцию высших марок. В отделении т. Малиновского хорошо известно имя Виктора Фёдоровича Педченко. Во время Отечественной войны он храбро сражался с врагами, участвовал в освобождении Вены, Праги и Будапешта. Сейчас Виктор Фёдорович — помощник старшего рабочего. Его коллектив выполняет нормы не менее чем на 118 процентов, а смена, в которой работает т. Педченко, даёт самые высокие показатели по переделу».

Заполярная Правда, выпущенная к 20–летнему юбилею Победы, была уже вся, от первой до последней полосы, посвящена ветеранам ВОВ, в том числе и жившим в Норильске.

Вот выдержки из одной такой заметки под названием «Седьмая атака», в которой рассказывается о фронтовом прошлом главного бухгалтера завода железобетонных изделий: «Профессия бухгалтера обязывает к педантичности, что особенно раздражает людей внутренне неорганизованных. И уж конечно, нет в профессии бухгалтера ничего воинственного. Поэтому невдомёк многим на заводе, что главбух Афанасий Михайлович Коробанев — участник Отечественной войны, храбрый и опытный в воинском искусстве офицер. Просто он об этом никогда не рассказывает... В январе сорок второго бои на Ленинградском направлении были особенно яростными. Командир взвода пулемётчиков, младший лейтенант Коробанев, сам лежал за пулемётом. Несколько часов непрерывных атак. Тонны земли взлетали в воздух, бомбы перепахали многометровыми воронками всю линию обороны. Дым и огонь застилали глаза. После авианалётов фашисты кидались вперёд, и снова их встречал пулемётный огонь. Коробанев был тяжело ранен, но не ушёл с поля боя. Первая атака отбита... третья... пятая... седьмая. И последняя... Выдохлись немцы...». После войны Афанасий Коробанев остался работать бухгалтером в Белоруссии, за которую и воевал. А потом приехал в Норильск.

Как при Сталине, так и при Хрущёве шаблон проведения праздника практически не изменился за 20 лет: в центральных газетах выходили праздничные передовицы, проводились торжественные вечера, во всех крупных городах СССР устраивались салюты из 30 артиллерийских залпов. Парад в честь Победы был проведён лишь один раз — 24 июня 1945 года.

Награды за воинскую доблесть находили своих героев спустя десятилетия и даже в самых удаленных уголках страны. Пять орденов Отечественной войны и три медали нашли своих владельцев в Норильске: бывшие фронтовики М. Абраменко, В. Долгих, Н. Карюкин, А. Кущев, А. Мурашев, П. Попов, А. Жигальцев, А. Шилов получили их в 1965 году. Надпись «Герою Советского Союза В. М. Узу от ЦК КПСС и правительства СССР в день 20–летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1934 гг.» на золотых подарочных часах предназначалась технику–геофизику научно–исследовательского института геологии Арктики в Норильске В. М. Узу. Такой же подарок получил и электрослесарь центральной углесортировки, герой Советского Союза П. Г. Плотянский.

Парадным маршем

20–летний юбилей разгрома фашистской Германии совпал со сменой руководства в нашей стране — генеральным секретарём коммунистической партии СССР и руководителем советского государства стал Леонид Брежнев, сам бывший фронтовик. Он добавил в программу празднования 9 Мая два важных пункта: военный парад на Красной площади, приём в Кремлёвском дворце съездов и объявил этот день нерабочим.

С тех пор масштаб торжеств только нарастал. На День Победы в 1967 году Брежнев лично открыл мемориал «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Юбилейные мероприятия 9 мая 1975 года включали парад на Красной площади, возложение венков к Мавзолею Ленина и «Могиле Неизвестного Солдата», манифестацию молодёжи Москвы на Красной площади, праздничный приём и салют.

Никто не забыт

В Норильске 9 мая 1975 года был открыт памятник–мемориал «Героям войны и труда». Его авторы — художники и архитекторы норильских художественно–производственных мастерских Рагим Сейфуллаев, Борис Палей и Валерий Бандякин. Постановлением Норильского горисполкома от 8 мая 1975 года в честь 30–летия Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне новой площади на улице Севастопольской было присвоено наименование «Площадь Памяти Героев». А утром 9 мая на ней торжественно открыли мемориал, посвящённый норильчанам, «павшим и живым, тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной» и «солдатам никелевого фронта, тем, кто ковал щит и меч Родины, тем, кто приблизил Победу».

«Есть в этой победе и вклад норильчан. В суровом сорок первом северяне жили одной мыслью — дать металл на нужды оборонной промышленности. В сорок втором первый никель бы отправлен на материк, чтобы превратиться в броню танков и пушек», — писала тогда «Заполярка».

Главное в этой композиции — Вечный огонь. За ним расположены рельефная стела, на которой высечены три лика: женщины, воина и партизана, и мемориальные доски с фамилиями норильчан, погибших в сражениях Великой Отечественной войны — всего 61 фамилия. Строительство памятника началось в марте 1975 года с установки свай на месте будущего памятника. Во время строительства в фонд сооружения памятника были перечислены деньги от общественных организаций, предприятий, коллективов и граждан города, заработанные во время субботников и воскресников. Со временем справа от мемориала на постаменте были установлены две гаубицы, танк Т–62, боевая машина пехоты БМП–62. У памятника в День Победы и День памяти и скорби ежегодно проходят митинги.

«В честь 30–летия Великой Победы на Медном заводе 7 мая собрались 56 ветеранов войны, которых тепло поздравили с праздником руководители завода. Участникам Великой Отечественной войны были вручены почётные грамоты и памятные подарки... Больше ста фронтовиков трудятся на Никелевом заводе. И как в грозные годы войны, сегодня они остаются на передовой — работают там, где трудно, учат молодёжь, передают юношам и девушкам свой богатый опыт...», — читаем мы в праздничном номере газеты.

В тот же год 9 мая на городском кладбище был открыт памятник героям Советского Союза — Василию Иннокентьевичу Давыдову, Семену Артемьевичу Уганину и Дмитрию Андреевичу Ковальчуку. Автор проекта — заслуженный врач России, почётный гражданин Норильска, председатель норильского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры с 1973 по 1990 годы — Евгений Климов.

В статье «Достоин высокого звания» «Заполярная Правда» рассказывает обо всех трёх героях. Капитан Давыдов принимал участие в водружении Знамени Победы над рейхстагом, «захватив в ходе боёв 6 танков, 18 орудий, 64 пулемета, более 400 автомашин, 6 складов с боеприпасами и продовольствием». Умер Василий Давыдов в Норильске в 1968 году...

Старший сержант Семён Уганин командовал миномётным расчётом. «Будучи отрезанным от своих подразделений, приказал расчёту биться до последнего патрона. Все попытки врага захватить смельчаков ни к чему не привели. Измотав противника, ст. сержант Уганин поднял свой расчёт в атаку, штыком и прикладом пробился к своим...» Семён Уганин работал забойщиком на руднике «Таймырский», умер 25 июля 1959 года...

Дмитрий Ковальчук был заместителем командира 1–го стрелкового батальона 1077–го Краснознамённого стрелкового полка 316–го Темрюкской краснознамённой стрелковой дивизии. Капитану Ковальчуку в 1943 году было 25 лет. «В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года при форсировании реки Дунай капитан Ковальчук первым достиг правого берега реки, закрепился на нём и отбил шестнадцать контратак противника». Работал герой в посёлках Курья и Левинские Пески на Таймыре. Погиб в результате несчастного случая в Норильске, здесь он и похоронен.

Приметы праздника

С шестидесятых годов военные парады 9 мая стали проводиться во многих городах СССР. Личный состав дислоцирующихся там воинских частей и военных училищ маршем проходил по центральным улицам к военным мемориалам или памятникам погибшим воинам, где проводились митинги и возложение цветов.

9 мая 1985 года состоялся третий парад на 40–летие Победы, а 9 мая 1990 года — четвёртый парад, где была задействована военная техника времён Великой Отечественной войны. В населённых пунктах появились улицы с названием «40 лет Победы», а через 10 лет на воду был спущен новый ледокол «50 лет Победы», который и сегодня работает в составе ФГУП «Атомфлот».

Последний крупный юбилей Победы праздновали в 2015 году, тогда же во всём мире отмечали 70–ю годовщину окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом. Российскими средствами массовой информации был запущен ряд крупных проектов, приуроченных к юбилею Великой Победы. В этот год впервые провели и акцию «Бессмертный полк», которая стала одним из важнейших элементов празднования Дня Победы в России. В 2015–м «Бессмертный полк» прошёл в 1150 населённых пунктах семнадцати стран мира, а в 2016 году — в 42 странах.

Не остался в стороне и Норильск, в том числе «Заполярная Правда». В рамках акции «Сохраним память Великой Победы!» журналисты «Заполярки» издали книгу о норильских ветеранах. Точнее, это было уже переиздание «Альбома Победы», идея которого родилась ещё в 2010 году. «Мы хотели собрать максимальное количество информации о роли Норильска в Великой Отечественной войне. Кропотливо искали данные в архивах, в музее, а также черпали их из личных бесед с ветеранами. На наш призыв поделиться семейными фотографиями откликнулись и некоторые норильчане. Основу альбома составили рассказы о ветеранах. Тогда это была инициатива исключительно «Заполярки». Её заметили, высоко оценили, и мы получили главный приз Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России — 2010». И вполне логично было переиздать альбом к 70–летию Победы, уточнив информацию, доработав буклет, сделав его более солидным, поскольку теперь это уже не просто редакционный, а городской проект», — рассказывает прежний главный редактор газеты в праздничном номере «Заполярной Правды».

Подготовка к празднованию 70–летия Победы велась в непростой международной обстановке, на фоне экономических санкций и политических разногласий со странами Запада, связанными с вооружённым конфликтом на Украине. Если в 2005 году на празднование шестидесятилетия Победы в Москву прибыл экс–президент США Джордж Буш, а в параде Победы приняли участие войска НАТО, то на этот раз лидеры западных стран отказались присутствовать на военном параде. Но все россияне, в том числе и норильчане, всегда чтили и чтут память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. И, невзирая на политические санкции, пандемию, праздник состоится и сейчас. Пусть и в онлайн–формате. Мы помним. Мы гордимся.