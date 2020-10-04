Покори Северный полюс на ледоколе во время 10–дневной экспедиции.

В России стартовал всероссийский детский интеллектуальный конкурс на право участия в Экспедиции знаний в Арктику. Конкурс Росатома проходит до 18 октября. На официальном сайте мероприятия говорится о том, что 25 лучших участников экспедиции отберут по результатам выполнения творческого задания из 100 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов.

У детей будет возможность понаблюдать за белыми медведями, моржами, а также другими обитателями Арктики во время 10–дневного путешествия на атомоходе.

Атомный ледокол с победителями конкурса на борту выйдет из Мурманска. Он направится к самой северной точке России, Земле Франца–Иосифа, и высадит путешественников на Северном полюсе, чтоб они оставили свой след на нулевом километре планеты.