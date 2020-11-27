Поле боя: обзор СМИ о непринятом до сих пор законе против домашнего насилия

Всесторонняя поддержка

Блогеры и правозащитники запустили в интернете флешмоб в поддержку кампании по принятию федерального закона о профилактике семейного насилия и помощи пострадавшим от него. Петицию за принятие закона уже подписали почти полмиллиона человек. Ранее Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин признал РФ ответственной за нарушение права на защиту от побоев и направил рекомендации, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые обязал Россию выплатить компенсацию по делу о домашнем насилии.

Различные мнения

Законопроект о профилактике семейно–бытового насилия, текст которого опубликован на сайте Совета Федерации в ноябре 2019 года, вызвал негативную реакцию в российском обществе. Проект критикуется как ярыми его противниками, так и сторонниками и даже соавторами. Если одним он кажется репрессивным и направленным на разрушение института семьи, то другие уверены, что он слишком «беззубый» и не способен защитить жертву насилия.

Соразмерное наказание

Министерство внутренних дел РФ отказалось ужесточать ответственность по статье 6.1.1 КоАП («Побои»), по которой квалифицируются случаи домашнего насилия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ ведомства, полученный агентством. Предполагалось, что вместо штрафа будет применяться административный арест. «Такие требования признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — пояснили в МВД.

Дело частное

Для реальной защиты граждан от домашнего насилия нужно отменить его декриминализацию, заявил РИА «Новости» лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков, комментируя информацию РБК, согласно которой депутаты Госдумы предложили поправки к законопроекту о домашнем насилии, добавив определение преследования.

Цветков отметил, что декриминализация домашнего насилия в РФ привела к увеличению числа подобных преступлений, поэтому закон, защищающий, прежде всего, женщин, детей и пожилых людей от насилия в семье, безусловно, нужен.

Системные нарушения

Российские суды стереотипно и с предрассудками подходят к делам женщин, которые оборонялись от мужей. Причины сурового отношения в делах о семейном насилии перечислила в своём докладе правозащитная организация «Зона права». Автор доклада, юристка Дарьяна Грязнова, проанализировала приговоры по делам о самообороне в ситуации домашнего насилия. Из него следует, что суды не воспринимают соответствующие инциденты как системное нарушение прав человека со своей спецификой и последствиями.

Право на жизнь

«Бездействие полиции и отсутствие мер эффективной защиты в ситуациях насилия в семье может стоить женщинам здоровья и даже жизни. Вопрос ответственности властей за бездействие сотрудников полиции и иных должностных лиц, которые своевременно не отреагировали на заявления женщин о насилии в семье, обсуждается последние годы всё чаще», – пишет автор доклада «Зоны права» Валентина Фролова. Европейский суд по правам человека обязывает государственные власти предотвращать риск для жизни жертвы домашнего насилия, о котором они знали или «с учётом обстоятельств дела должны были знать», то есть защитить право на жизнь и запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, закреплённые в Конвенции о защите прав человека.

Охранный ордер

Над проектом закона о профилактике семейно–бытового насилия законодатели работают уже более пяти лет. Окончательная редакция инициативы, которую планируют внести в Госдуму депутаты и сенаторы, предлагает в качестве механизма защиты от домашних тиранов защитное предписание. Таким охранным ордером сможет воспользоваться любой человек, если его проживание под одной крышей с агрессором небезопасно. В качестве крайней меры предлагается временное отселение члена семьи, который привык семейные споры решать с помощью кулаков. Кроме того, чётко регламентируется, как должны взаимодействовать полиция, суды, органы опеки, психологи и юристы, помогая пострадавшим от рук дебоширов.

Свой взгляд

— Представительницы слабого пола в нашем государстве практически не защищены, у нас нет судебных ордеров и запретов на приближение. Запуганные и загнанные в угол, женщины сами часто вынужденно идут на преступления. Среди осуждённых за убийство женщин 83% — те, кто превысил допустимый уровень самообороны. Среди мужчин таких всего 3% Ольга Ананских, корреспондент «Заполярной Правды»

– Ничего не подозревающая Регина Гагиева сидела на своём рабочем месте, когда в офис продаж ворвался её бывший муж. Ослеплённый яростью и ревностью, он требовал, чтобы она сняла пароль с телефона, и он мог прочитать её переписку. Получив отказ, мужчина окончательно обезумел и нанёс девушке десять ножевых ранений в область шеи.

Регине было 22 года, замуж она вышла сразу после окончания школы. Юная и совсем не разбирающаяся в людях девочка наивно предполагала: ревнует — значит, любит. Но она даже представить себе не могла, в какой ад превратится её жизнь: постоянные побои, вспышки ревности, не подкреплённые абсолютно ничем. Девушке не разрешалось даже иметь аккаунт в соцсетях: ведь там она может познакомиться с парнями. Ей не позволено было ни с кем общаться, она практически находилась в заточении. Однажды нервы сдали, и она сбежала. Через адвоката подала на развод и надеялась, что сможет забрать своего маленького сына и уехать с ним жить в другой город. Но для этого ей надо было заработать немного денег. И вот, по рассказам её близкой подруги, Регина уже практически собрала нужную сумму, ждала зарплату и собиралась покупать билет в Санкт–Петербург. Не успела...

Врачи больше недели боролись за жизнь девушки, делая всё возможное. Но чуда не произошло, и Регина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Это преступление многих задело за живое и заставило задуматься. Задуматься о том, что представительницы слабого пола в нашем государстве практически никак не защищены, у нас нет судебных ордеров и запретов на приближение. Да, можно написать заявление в полицию, но потом обидчик может поймать свою жертву на улице, прийти домой или на работу и без затей убить. Именно из–за этого страха многие женщины и не пишут заявления в полицию на своих мучителей. Запуганные и загнанные в угол, они сами часто вынужденно идут на преступления. Среди осуждённых за убийство женщин 83% — те, кто превысил допустимый уровень самообороны. Среди мужчин таких всего 3%.

Ещё один громкий случай — дело сестёр Хачатурян. Девочки боялись, что рано или поздно издевательства отца перейдут на новый уровень, и он их просто убьёт. Тогда они решили опередить его. А ведь этого можно было избежать, будь у нас налажена система защиты. Если бы девушки знали, что они могут уйти жить в приют, где им помогут встать на ноги, найти работу, что полиция не подпустит к ним отца, возможно, они не пошли бы на преступление.

Кстати, приюты для жертв домашнего насилия у нас в стране есть, но их очень мало. Поэтому при всём желании там не смогут помочь всем нуждающимся, в этом вопросе нужна поддержка со стороны государства.

Милые девушки, если вы чувствуете малейшее давление со стороны партнёра (указывает, с кем дружить, а с кем нет, не пускает в кино с друзьями и т. д.), прекращайте эти отношения. Если ваш муж или парень поднял на вас руку, не надо давать второй шанс, потому что это обязательно повторится, и в следующий раз вам уже могут дать не просто пощёчину, а сломать нос или челюсть. Не терпите плохого отношения к себе ради детей, для их психики намного хуже расти в нездоровой атмосфере, где папа бьёт маму, а в один «прекрасный» день ваш ребёнок и вовсе может остаться сиротой.