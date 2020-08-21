Полезные навыки от специалистов КЦСОН

Специалисты центра научат родственников и сиделок правильно помогать тем, кто в силу возраста или состояния здоровья не может себя обслуживать.

Программа занятий школы ухода включает в себя изучение: теоретических основ, профилактики осложнений и практическое освоение навыков общего ухода; методов самообслуживания; правил гигиенического ухода, питания и кормления; приёмов первой доврачебной помощи. Профессионалы в этом деле на практике показывают, как ухаживать за лежачими больными - использовать абсорбирующее белье, проводить гигиенические процедуры, следить, чтобы не было пролежней, а также как правильно использовать костыли, коляски и другие технические средства реабилитации. Эти навыки могут быть полезны при уходе за перенёсшими инфаркт, инсульт и другие тяжелые заболевания. И важно не только создать комфортные условия для больного, но и самому сохранять душевное равновесие. Поэтому занятия в школе проводят и психологи.

Реабилитация инвалидов — процесс долгий. Необходима настойчивость и постоянный контроль за физическим и психологическим состоянием нуждающегося в уходе, что не просто. И сотрудники КЦСОН готовы передать свой опыт всем, столкнувшимся с подобной проблемой, безвозмездно.

- Нашу работу можно считать успешной, когда мы видим на лицах наших получателей социальных услуг улыбку, - говорит специалист отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Ирина Грищеня. – Обратившиеся к нам за консультацией становятся уверенными в себе и завтрашнем дне.

Всю необходимую информацию о школе ухода можно получить по телефону 37-51-58.