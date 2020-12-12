Приближается Новый год, и уже пора составлять список подарков

Уходим от заурядности

Каждый раз накануне Нового года, любимого праздника россиян, большинство людей ломают голову, как найти достойный подарок для родственников. А ещё нужно накупить кучу мелочей, чтобы поздравить друзей и знакомых. И тут ведь не обойдёшься парой носков или пивной кружкой — согласитесь, неприлично ведь дарить то, что вы и сами не хотели бы получить в дар.

Как же подобрать достойный предмет? Проще всего плясать от человека — его характера, рода занятий и увлечений. Порой даже не самая дорогая, но нужная вещь может оказаться весомее золотой безделушки.

Техногики

Это категория людей, которые подсели на гаджеты. Как правило, подобрать для них достойный презент проблематично — сложно подарить человеку с последней моделью айфона что–то, что его могло бы удивить. Но и в этом случае есть хорошие варианты. Самый простой — power bank (портативное зарядное устройство). Конечно, у настоящего технократа такого добра предостаточно, но это тот самый предмет, который быстро расходуется, регулярно теряется и нужен постоянно. Так что с высокой долей вероятности данный подарок не будет просто пылиться в шкафу, а сразу пойдёт в дело.

А вот что действительно оценит истинный поклонник гаджетов — это предметы, выполненные в стиле хайтек–ретро, то есть современные гаджеты, стилизованные под старину. Например, специальный бокс для смартфона iPhone 6, внешне выглядящий как кассетный магнитофон 1980–х. Такая вещица будет здорово смотреться на пикнике. По крайней мере, все, кто старше 30, высоко оценят такой креатив.

Можно остановиться на более бюджетном варианте — например, радио, также выполненное в классическом стиле советских времён, но при этом со встроенным аккумулятором, мощным приёмником сигнала и возможностью проигрывать цифровые музыкальные файлы.

Чехол для цифрового плеера в виде кассетного магнитофона

Фанаты кино

Киноиндустрия — вот где непаханое поле для фантазии. Не спешите сразу отметать эту категорию подарков, если имеете дело с людьми старшего возраста, которые никогда не слышали о «Стартреке» или «Звёздных войнах». У любого человека, даже если его молодость пришлась на период кинескопных телевизоров, есть любимый фильм или сериал. В таком случае даже кружка или футболка с любимым героем могут попасть в десятку. Тем более это достаточно недорогой подарок, заказать который можно без проблем и в Норильске.

С современными голливудскими фильмами и сериалами всё обстоит гораздо интереснее. Как правило, вокруг популярных картин разворачивается целый фанатский рынок. И тут уже надо учитывать глубину кошелька и конкретные предпочтения того, кому собираетесь делать подарок. Например, до сих пор пользуются популярностью криптексы — это контейнер–сейф для передачи зашифрованных посланий или хранения важных документов, изобретённый Леонардо да Винчи и ставший ключевым предметом в экранизации романа Дэна Брауна «Код да Винчи».

Криптекс из «Кода да Винчи» – отличный подарок любителям шифров и кодов

Олдовые геймеры

Олдовыми называют игроков от 30 лет и старше, чаще всего это мужчины. Здесь особых велосипедов изобретать не надо. Если речь идёт о мелких подарках — подойдёт брелок для ключей с героями любимой игры. Чуть дороже обойдутся кулоны или значки на лацкан, есть даже золотые.

Одна из самых популярных игр среди давно распрощавшихся с юностью игроков — World of Tanks. Подарите такому фанату армейский ящик для инструментов с символикой игры (можно купить обычный ящик, покрасить в зелёный цвет и заказать наклейку) или шапку–шлем танкиста — это от души порадует и самого геймера, и повеселит всех остальных в компании.

В конце концов, презентуйте новую компьютерную игру, о которой давно мечтал ваш товарищ.

Бойцы и фитоняшки

Спортивные увлечения тоже могут стать отличным подспорьем при выборе подарка. Если это лыжи или сноуборд — можно подарить маску, очки или хорошие перчатки. Позволяют средства — выберите качественное снаряжение, например крепления для ботинок.

Если имеете дело с рукопашником, то вполне можно преподнести новые перчатки, шингарды, эластичные бинты для рук, краги, защитные наколенники или шлем — дополнительная защита никогда не бывает лишней.

В общем, практически в любом виде спорта достаточно мелочей, которые быстро изнашиваются, постоянно расходуются и частенько хоть и нужны, но приобретаются самим человеком лишь при наличии свободных средств.

Мечта туриста. Домашний сублиматор

Суровые тундровики

Любой опытный турист знает точно, что рюкзаков много не бывает. Так что если подбираете подарок знакомому тундровику, тут есть из чего выбрать: новая палатка, энцефалитный костюм, хороший дождевик, мини–плитка, газовые баллоны, спальный мешок, трекинговая куртка. Даже новое термобелье будет принято с радостью.

Если хотите добавить креативности подарку, можно выбрать что–то из туристской линейки, где новые технологии сочетаются с проверенной годами практичностью, например, походные солнечные батареи для заряда аккумуляторов — вещь недорогая, но очень полезная в длительных походах: всегда можно зарядить и телефон, и плеер, и фотоаппарат.

Но самым ценным подарком станет, пожалуй, сублиматор для производства походных пайков. Цена от десяти тысяч и выше. Но этот поистине бесценный для настоящего туриста агрегат будет служить ему долгие годы.

На заметку