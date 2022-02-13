Полезные сладости

Первое, что стоит знать о RAW–десертах: хотя они и относятся к веганскому и сыроедческому направлениям, диетическими эти вкусности не назовёшь. Скорее, наоборот, калорийность у них значительно выше, чем у классических чайных сладостей. Так что налегать на RAW не стоит.

– На самом деле это история не про похудение, а про здоровое питание, — поясняет Татьяна. — Ведь в них добавляются и орешки, и кокосовое масло, и сухофрукты — в общем, достаточно калорийные продукты. Получается около 600–700 килокалорий на 100 граммов готового десерта. Так что употреблять RAW в пищу стоит всё же умеренно. Насытиться можно и небольшим кусочком, а не съедая полтортика за раз. Ведь с бисквитами так и бывает: задумался и смолотил сразу три куска. Здесь всё от силы воли человека зависит, конечно. Что важно именно для меня в этом направлении, в отличие от обычных тортиков, особенно магазинных, в которых используются трансжиры, белый сахар в большом количестве, маргарин и т. д., в RAW каждый из ингредиентов не только вкусен, но и полезен. Например, кокосовое масло улучшает липидный обмен. Или кокосовый урбеч способствует нормализации уровня холестерина в крови, предотвращает возникновение атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Продукт стабилизирует деятельность желудочно–кишечного тракта и сердечно–сосудистой системы, полезен для улучшения состояния кожи и волос. В нём содержатся уникальные кислоты, которые оздоравливают организм. Масло какао богато антиоксидантами, финики содержат массу микроэлементов и витаминов. Сок топинамбура насыщен природным пребиотиком. Каждый продукт, который входит в состав такого десерта, — практически лекарство.

Если при приготовлении сырых десертов не используются мука, молоко и яйца и термической обработке их не подвергают, возникает вопрос: «Как и из чего их делают?».

– Основу таких блюд составляют, как правило, орехи, чаще всего кешью. Собственно, самый популярный RAW–десерт — это кешью–кейки. Для их приготовления орешки сначала замачиваются в воде, затем измельчаются с помощью мощного блендера. В результате получается паста со сливочным вкусом, в которую добавляются натуральные подсластители и жиры, для того чтобы полученная масса могла держать форму. Это может быть кокосовое или натуральное масло какао, а также другие добавки, в зависимости от рецепта. После придания кейкам желаемой формы десерт отправляется в морозилку. Через пару часов, когда они хорошо промёрзнут, перекладываем их в основной отсек холодильника и оставляем ещё на пару часов. После этого кешью–кейки можно употреблять в пищу. И они уже не растают и не расплывутся даже при комнатной температуре, но не более 25 градусов. При жаре, конечно, потекут.

Услышав малопонятные русскому человеку названия ингредиентов вроде «сок топинамбура» или «кокосовое масло» можно подумать, что для Норильска такое кулинарное хобби — довольно дорогое удовольствие, ещё и с приобретением всего необходимого могут возникнуть проблемы. Но Татьяна Игнатова спешит успокоить: в Заполярье с экзотическими компонентами проблем нет:

– Я сама удивилась, но в самом обычном супермаркете Норильска достаточно широкий выбор таких полезных продуктов. Когда только переехала в ваш город и зашла в магазин «на разведку», то обомлела, увидев огромную полку со всеми необходимыми для моего хобби ингредиентами. Честно скажу: в Красноярске такого богатства выбора в обычном магазине вы не увидите. Например, мне приходилось ездить в специализированный магазин для веганов и йогов, чтобы купить всё, что нужно. Хотя, конечно, они на Севере дороже стоят. Из этой ситуации выход тоже есть: лично я большую часть компонентов заказываю на Wildberries. В основном это кокосовые масло и паста, они хранятся при комнатной температуре и транспортировку переносят без проблем. Кокосовое молоко и сахар тоже идут в сухом виде. Единственное, что сироп топинамбура покупать приходится до наступления холодов. Поставщики опасаются, что зимой он может перемёрзнуть в дороге, поэтому заказать его в Заполярье можно только в короткий летний период. Но и здесь я проблему решила: покупаю этот ингредиент летом с запасом. Уточню, что заказывать через интернет есть смысл, если вы этим направлением серьёзно занимаетесь и покупаете сразу большие объёмы. А если хочется просто попробовать приготовить самостоятельно RAW–десерт в плане эксперимента, то проще купить всё необходимое здесь, пусть и чуть дороже.

Насколько дорогим может быть такой десерт? Татьяна уверяет, что не намного дороже, чем обычный тортик, — примерно 700–800 рублей за килограмм. А польза и необычный вкус с лихвой компенсируют и финансовые, и временные затраты на приготовление этого лакомства. И главное: Заполярье — идеальное место для приготовления холодных десертов, тут даже холодильник не нужен.

Raw на пробу

Кокосовое молоко — 200 мл

Семена чиа — 2 столовых ложки

Перемешиваем, оставляем на 10 минут при комнатной температуре. После того как семена впитают в себя влагу, повторно перемешать, чтобы избежать появления комочков. Разложить по небольшим стаканчикам. Убрать в холодильник на 3–4 часа. Перед подачей украсить блюдо свежими экзотическими фруктами (манго, банан и т. п.) Получается десерт наподобие желе, очень вкусное и полезное, особенно для рабочих перекусов.

Предмет

Raw–десерты как отдельное направление в кондитерском деле появились благодаря сыроедению. Собственно RAW и переводится как сырой, так как эти десерты не подвергаются термической обработке и здесь не используются классические в кондитерском деле компоненты: мука, яйца, сахар, сливочное масло. В основе приготовления этих лакомств — ягоды, сухофрукты, орехи и другие натуральные ингредиенты.

Коллекция

В арсенале Татьяны Игнатовой несколько десятков разно- образных рецептов, способных удовлетворить самый взыскательный вкус. А география ингредиентов, используемых для приготовления таких блюд, может варьироваться от африканских пляжей и вьетнамских джунглей до классического огорода в средней полосе России. Особенно необычными и яркими десерты получаются, когда в одном тортике встречаются фрукты из разных уголков мира.

Старт

Вообще стряпать — семейная традиция у Татьяны, так что кондитерским делом она увлекается с детства. А серьёзно осваивать эту профессию начала в 2014 году, побывав на мастер– классе по украшению тортиков мастикой. На десерты для сыроедов Татьяна обратила внимание три года назад. После того как заметила, что увлечение кондитерским делом приносит ей не только удовольствие, но и лишние килограммы. Изначально девушка обратила внимание на фитнес–десерты, где во главу угла ставится низкая калорийность.

– В этом направлении мне не понравилось, что там при изготовлении используются искусственные заменители сахара, и хотя большинство кондитеров и врачей говорят, что такие подсластители не вредны для здоровья, я всё же опасаюсь употреблять в пищу химию. Поэтому остановилась на RAW–десертах, где используются натуральные подсластители — сироп топинамбура и финики. Сначала прочитала про эти блюда в интернете, и мне стало интересно. Я тогда жила в Красноярске и увидела как–то объявление, что проводятся специальные курсы по приготовлению таких десертов, они даже назывались «Тут не пекут», так как здесь не требуется термическая обработка, при этом приготовить можно практически любое кондитерское изделие, от тортика до пирожных и даже конфет. Главная прелесть таких блюд в том, что тут не используются животные или химические продукты.

Развитие

– После того как я увлеклась RAW–десертами, думала, что буду заниматься только ими, но в 2020 году переехала в Норильск, а люди очень любят заказывать именно классические тортики. Поэтому сейчас пеку в основном их, например бисквитные. У RAW–сладостей тоже есть свои поклонники, но их, если честно, немного. Как правило, норильчане берут такие «вкусняшки» на пробу, чтобы понять, что это за модное направление. Есть и несколько постоянных клиентов, которые заказывают их регулярно.