Полицейские доказали вину норильчанки, которая украла крупную сумму денег

По данным правоохранителей, в мае текущего года 31-летняя женщина работала в одном из агентств по недвижимости города офис-менеджером. В её обязанности входило ведение бухгалтерии, а также кассы. С первого же месяца своей работы злоумышленница небольшими суммами похищала денежные средства из кассы. Общая сумма ущерба составила порядка 360 тысяч рублей. Задержанная рассказала, что украденные средства она тратила на онлайн-игры.

Тогда в отношении норильчанки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Рассмотрев материалы уголовного дела, в сентябре текущего года суд вынес обвинительный приговор и назначил злоумышленнице наказание в виде лишения свободы сроком на два года с условным испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.